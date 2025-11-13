WM-Qualifikation: Norwegen fast sicher bei Endrunde dabei

Für Italien führt der Weg zur WM 2026 wohl nur noch über die Playoffs. Norwegen ist nach einem deutlichen Sieg praktisch nicht mehr einzuholen.

Stürmerstar Erling Haaland trifft beim 4:1 gegen Estland doppelt. Quelle: Imago

Norwegen ist die erste Teilnahme an einer Fußball-Weltmeisterschaft seit 28 Jahren praktisch nicht mehr zu nehmen. Die Skandinavier um Stürmerstar Erling Haaland gewannen am vorletzten Spieltag der Qualifikation für das Turnier 2026 in den USA, Kanada und Mexiko deutlich mit 4:1 (0:0) gegen Estland.

Italien muss wohl in die Playoffs

Damit liegen die Norweger sechs Punkte und 19 Tore vor Verfolger Italien, das aller Voraussicht nach in die Playoffs muss. Gewinnen die Italiener am Abend (20:45 Uhr) nicht in Moldau, hat Norwegen das WM-Ticket sicher.

Aber auch bei einem Sieg der Mannschaft von Nationaltrainer Gennaro Gattuso ist das direkte Duell zum Abschluss der Gruppe I in Mailand am Sonntag angesichts der Tordifferenz quasi bedeutungslos. Italien war schon bei den letzten beiden WM-Turnieren nicht dabei.

Haaland und Sörloth Matchwinner für Norwegen

Norwegens Matchwinner im Ullevaal Stadion waren zwei ehemalige Bundesliga-Stürmer. Der frühere Leipziger Alexander Sörloth (50. und 52. Minute) sowie Ex-BVB-Star Erling Haaland (56. und 62.) sorgten mit ihren Toren für klare Verhältnisse. Robi Saarma (65.) verkürzte für den Außenseiter, der bis zur Pause stark dagegengehalten hatte.

Sörloth sprang bei der Führung nach einer Flanke von Sander Berge deutlich höher als sein Gegenspieler. Nur zwei Minuten später war der 29 Jahre alte Stürmer von Atlético Madrid erneut zuerst mit dem Kopf am Ball.

Haaland trifft und trifft

Gästetorwart Karl Hein war so chancenlos wie bei Haalands perfekt platziertem Kopfball zum 3:0. Mit einem Volley-Tor aus kurzer Distanz legte Haaland nach. Es war das 14. Tor im siebten Spiel für den 25-jährigen Toptorjäger von Manchester City