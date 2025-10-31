Das Finale der Champions League der Männer dürfte 2028 wieder in München ausgetragen werden. Die deutsche Metropole hat bei der UEFA ihr Interesse bekundet - als einziger Bewerber.

Die Allianz Arena wird wohl wie schon 2012 und 2025 Austragungsort des Champions-League-Finals der Männer sein. Quelle: dpa

Nur drei Jahre nach dem diesjährigen Endspiel dürfte das Finale der Champions League erneut in München ausgetragen werden. Deutschland und die bayerische Landeshauptstadt sind nämlich die einzigen Interessenten für das wichtigste Spiel im europäischen Klubfußball im Frühjahr 2028, wie die Europäische Fußball-Union UEFA mitteilte. Die Verbände hatten demnach bis zum 22. Oktober 2025 Zeit, ihr Interesse für die Austragung kundzutun.

Laut UEFA muss München nun bis Juni 2026 noch offizielle Bewerbungsunterlagen und ein finales Konzept einreichen. Die Interessensbekundung allein ist noch nicht bindend. Im September 2026 wird die Partie dann - zugleich mit anderen Europacup-Endspielen der Männer und Frauen - vom UEFA-Exekutivkomitee final vergeben.

Erst im vergangenen Mai hatte in der Allianz Arena Paris Saint-Germain das Champions-League-Endspiel gegen Inter Mailand mit 5:0 gewonnen.

Das Stadion im Norden von München war davor bereits Austragungsort des "Finales dahoam" des FC Bayern im Mai 2012. Der deutsche Rekordmeister verlor damals gegen den FC Chelsea bitter mit 3:4 im Elfmeterschießen.

Champions-League-Endspiele zuvor im Olympiastadion

Zuvor hatten im Münchner Olympiastadion drei Endspiele in der Fußball-Königsklasse stattgefunden. Das Champions-League-Endspiel in der aktuellen Saison wird in Budapest stattfinden, ein Jahr später ist das Estadio Metropolitano von Atlético Madrid an der Reihe.

Für das Jahr 2029 hinterlegten London mit dem Wembley-Stadion und das zuletzt umgebaute Camp Nou in Barcelona ihr Interesse.

