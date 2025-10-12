Werders Desic provoziert nach Derby-Sieg gegen den HSV

Provokation nach dem emotionalen Derby-Sieg: Werder Bremens Stürmerin Medina Desic hat im Anschluss an das 2:0 (1:0) gegen den Hamburger SV für Aufregung gesorgt.

Werder Bremens Medina Desic provoziert nach dem Derby-Sieg gegen den HSV mit einem Plakat ihre Hambuerger Gegenspielerinnen. Quelle: Witters

Provokation nach dem emotionalen Derby-Sieg: Werder Bremens Stürmerin Medina Desic hat im Anschluss an das 2:0 (1:0) gegen den Hamburger SV für Aufregung gesorgt. Die 32-Jährige hielt nach dem Abpfiff ein Plakat in Form eines Kackhaufen-Emojis in die Höhe, darauf war die HSV-Raute abgebildet. Das Banner hatte sie von einem Kind überreicht bekommen.

Laute Pfiffe - normale Derby-Provokation

Als Desic mit dem Plakat an den Fans aus Hamburg vorbeikam, wurde sie natürlich ausgepfiffen. "Das gehört zu einem Derby dazu. Es kam ja auch nicht von ihr, sondern von den Fans", sagte Bremens Abwehrspielerin Michelle Ulbrich bei DAZN über die Szene.

Die Frauen des SV Werder Bremen haben das Nordderby gegen den Hamburger SV mit 2:0 gewonnen. Larissa Mülhaus war mit zwei Elfmetertoren Spielerin des Spiels. 11.10.2025 | 6:39 min

Durch den Triumph im Nordderby vor 37.000 Zuschauern im Weserstadion durch zwei Handelfmeter holte sich Werder den dritten Saisonsieg und kletterte damit vorerst auf Rang fünf in der Tabelle in der Frauen-Bundesliga. Larissa Mühlhaus erzielte beide Treffer (6., 56.).

"Unfassbare" Stimmung im Bremer Weserstadion

"Vor so einer Kulisse macht es unglaublich viel Spaß, Fußball zu spielen", sagte die gebürtige Hamburgerin, die alle ihre fünf Saisontore vom Elfmeterpunkt erzielte. "Das Stadion war unglaublich laut heute", sagte Bremens Kapitänin Lisa Hausicke - und auch Trainerin Friederike Kromp war begeistert:

Was hier los war, ist unfassbar, sowas haben wir noch nie erlebt. Im Wohnzimmer vor fast ausverkauftem Haus zu spielen war schon sehr besonders. „ Werder-Trainerin Friederike Kromp

Bremen holte nach den beiden Niederlagen zuletzt gegen die beiden Top-Teams VfL Wolfsburg (2:4) und Bayern München (0:4) wieder einen Dreier und steht nun bei zehn Punkten, Aufsteiger Hamburg bleibt bei fünf Zählern.

Zusammenfassungen und Highlights der Fußball-Bundesliga und ausgewählter Spiele der 2. Bundesliga finden Sie immer montags ab 0:00 Uhr bei sportstudio.de.