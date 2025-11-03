VAR-Ärger bei Köln gegen den HSV: Rekordverdächtige Unterbrechung

Klare Worte von HSV-Coach Polzin:Rekordverdächtige VAR-Unterbrechung in Köln
Der Ärger um den VAR nimmt kein Ende. Auch am Sonntag in Köln sorgte der sogenannte Videobeweis für längere Unterbrechungen. Schiedsrichter Daniel Schlager rechtfertigt sich.
1:4 verloren, das Spiel nur zu neunt beendet und wieder einmal ausgeprägter VAR-Ärger: Der Hamburger SV erwischte beim 1. FC Köln einen gebrauchten Tag. Im Fokus standen dabei die beiden Gelb-Roten Karten binnen weniger Minuten für den eingewechselten Immanuel Pherai (79.) und Fabio Vieira (83.), sowie der nicht gegebene vermeintliche Anschlusstreffer des HSV durch Vieira (50.) kurz nach dem zweiten Kölner Tor.
Schiri Schlager: "Es hat sehr, sehr lange gedauert"
Beim Schuss von Vieira hatte Ransford Königsdörffer im passiven Abseits gestanden. Allerdings hatte Videoschiedsrichter Robert Schröder den Unparteiischen Daniel Schlager auch auf mögliche Foulspiele im Vorfeld des Treffers hingewiesen. Tatsächlich wurde das Tor letztlich auch wegen eines Vergehens von Rayan Philippe an Eric Martel nicht gegeben.
Die Überprüfung der Szene dauerte für die Zuschauer nicht nachvollziehbar mehr als fünf Minuten. Immer wieder brüllten beide Fanlager: "Ihr macht unseren Sport kaputt". Schlager bekannte anschließend bei DAZN: "Es hat sehr, sehr lange gedauert. Das gebe ich zu." Der Schiedsrichter begründete dies mit mehreren Szenen, die dabei überprüft worden seien.
Die minutenlange VAR-Entscheidung brachte nicht nur die Fans auf die Palme. "Das ist scheiße auf jeden Fall. Weil man auch nicht weiß, was sie genau anschauen und wo sie gucken", sagte HSV-Verteidiger Miro Muheim.
Merlin Polzin ergänzte Muheims Aussage: "Das kann nicht im Sinne des Fußballs sein, wie wir uns das Spiel vorstellen."
HSV-Coach ärgert sich über die Platzverweise
Spielentscheidender für Polzin waren aber die Platzverweise. Besonders ärgerte ihn dabei die zweite Ampelkarte für Vieira, der beim Schiedsrichter offenbar ein mögliches Zeitspiel der Kölner moniert hatte. "Das ist mir zu wenig, um so viel Einfluss auf das Spiel zu nehmen", sagte Polzin. "Da hätte ich mehr Fingerspitzengefühl erwartet."
Laut Schlager hatte Vieira aber zuvor bereits mehrfach gemeckert und war vom Referee mehrfach deswegen ermahnt worden. "Ich habe auch den HSV-Trainer auf diese Thematik hingewiesen. Es hat aber einfach nicht aufgehört."
