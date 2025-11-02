Fußball-Bundesliga: 1. FC Köln hält den HSV auf Distanz

Die Partie zwischen dem 1. FC Köln und dem Hamburger SV ist viel enger als es das 4:1 vermuten lässt. Die Gäste kassieren zwei Platzverweise und auch der VAR steht im Blickpunkt.

Bundesliga-Spiel zwischen dem 1. FC Köln und dem Hamburger SV am 02.11.2025 in Köln. v.l. Rayan Philippe (HSV), Kristoffer Lund (Köln) kämpfen im Bundesliga-Spiel. Quelle: Witters

Der 1. FC Köln hat sich im Duell der Bundesliga-Aufsteiger gegen den Hamburger SV durchgesetzt. Das Team von Trainer Lukas Kwasniok gewann am Sonntag vor 50.000 Zuschauern mit 4:1 (1:0) gegen die Norddeutschen.

El Mala trifft erneut für Köln

Gekleidet im eigens aufgelegten Karnevalstrikot schossen Ragnar Ache (25. Minute), Florian Kainz (48.), Said El Mala (90.+4) und Jakub Kaminski (90.+9) die Tore für den Effzeh. Jean-Luc Dompé (61.) traf für die Gäste, bei denen in der Schlussphase Immanuel Pherai (79.) und Fabio Vieira (83.) jeweils Gelb-Rot sahen.

Durch den Sieg kletterten die Kölner auf den sechsten Tabellenplatz der Fußball-Bundesliga. Der HSV bleibt vorerst 13. Der Vorsprung auf den Relegationsplatz beträgt zwei Zähler.

Köln nutzt HSV-Patzer zur Führung

Köln kontrollierte die Partie zunächst. Die ersten Abschlüsse blieben aber noch ungefährlich. Ein Fehler von Hamburgs Albert Sambi Lokonga im Spielaufbau ermöglichte den Gastgebern dann die Führung.

Florian Kainz schnappte sich den Ball, Ache staubte zur Führung ab, nachdem zwei Schüsse zuvor noch geblockt worden waren. Im Gegensatz zum FC, der sich für das variable Offensivspiel nicht mit dem 2:0 belohnte, blieb Hamburg lange ideenlos.

Kainz erhöht traumhaft, Anschluss zählt nicht

Die zweite Halbzeit begann turbulent - und mit zwei sehenswerten Treffern. Zunächst schlenzte Kölns Kainz einen Freistoß aus 20 Metern in den Winkel, dann erzielte Hamburgs Vieira den vermeintlichen Anschlusstreffer (50.).

Doch der Videoassistent schaltete sich ein: Schiedsrichter Daniel Schlager entschied nach sechs Minuten auf Freistoß, da Rayan Philippe FC-Verteidiger Eric Martel vorher mit dem Ellbogen im Gesicht getroffen hatte. Beide Fanlager brüllten während der minutenlangen Unterbrechung: "Ihr macht unseren Sport kaputt".

Enges Spiel in der Schlussphase

Der Anschluss gelang kurz darauf dennoch: Dompé zirkelte den Ball ins lange Eck. Es folgte eine offene Partie mit Chancen auf beiden Seiten. HSV-Verteidiger Luka Vuskovic erzielte den vermeintlichen Ausgleich nach einer Abseitsposition von Philippe (72.).

Dann flog beim HSV Pherai drei Minuten nach seiner Einwechslung vom Platz. Wenig später folgte Vieira nach Meckern. Und Köln schraubte das Ergebnis in die Höhe.

