HSV schafft Last-Minute-Remis: Dortmund lässt in Hamburg Federn

Dortmunds Torschütze Carney Chukwuemeka im Zweikampf mit Hamburgs Luka Vuskovic. Quelle: Imago

Bayern-Verfolger Borussia Dortmund ist am Samstag beim Bundesliga-Aufsteiger Hamburger SV nicht über ein 1:1 (0:0) hinaus gekommen. Die drückend überlegenen Gäste gaben den schon sicher geglaubten Sieg noch aus der Hand und kassierten drei Tage nach der deftigen 1:4-Pleite in der Champions League gegen Manchester City einen weiteren Rückschlag.

Carney Chukwuemeka (64. Minute) hatte vor 57.000 Zuschauern im Hamburger Volksbank Stadion den BVB in Führung gebracht, der HSV-Ausgleich fiel in der siebten Minute der Nachspielzeit durch Ransford-Yeboah Königsdörffer.

"Wir hatten bis zum 1:0 alles unter Kontrolle, haben eigentlich gar nichts zugelassen", meinte Nationalspieler Nico Schlotterbeck nach der Partie:

Dann haben wir die Kontrolle verloren und zum Schluss gar nichts mehr hinbekommen. „ Dortmunds Nico Schlotterbeck bei Sky

Kovac: "Heißer Tanz"

BVB-Trainer Niko Kovac wusste bestens, was ihn und sein Team im Volksparkstadion erwartet. Von 1999 bis 2001 spielte der Kroate einst für die "Rothosen" und zählt zu den Helden des legendären 4:4 gegen Juventus Turin in der Champions League. "Der HSV ist in der Liga angekommen", sagte er vor der Partie: "Uns erwartet ein heißer Tanz."

Von Beginn an ging es in der Partie zur Sache. Vor allem dank des BVB, der zunächst dominant aufspielte. Das Auswärtsteam, auf vier Positionen verändert und unter anderem mit Kapitän Emre Can und Youngster Jobe Bellingham in der Startelf, drückte die Gastgeber tief in die eigene Hälfte.

BVB minimalistisch, HSV kämpferisch

Für die Schwarz-Gelben war es der sechste Auswärts-Auftritt binnen 22 Tagen - und nach dem durchaus starken Auftakt in Hamburg verlor das BVB-Spiel im ersten Durchgang spürbar an Tempo. Der HSV schwamm sich mehr und mehr frei, war nun in den Zweikämpfen präsenter und suchte hin und wieder eigene Abschlüsse, zunächst aber noch ohne Gefahr für Gregor Kobel im BVB-Tor. Das sollte sich mit einem Kopfball des emsigen Nicolas Capaldo an die Latte ändern (39.).

Zwei Minuten nach Wiederanpfiff kassierte BVB-Abwehrchef Schlotterbeck einen Knöchel-Treffer von Torunarigha - nach minutenlanger Behandlungspause ging es für den Nationalspieler aber weiter. Sein Team suchte dann nach der Lücke und fand sie nach einer Ecke.

Mit der Führung versuchten die recht minimalistisch agierenden Dortmunder, die Hanseaten vom eigenen Tor wegzuhalten. Die Hanseaten gaben sich nicht auf und hatten durch den ebenfalls eingewechselten Robert Glatzel eine erste gute Ausgleichschance (76.), ehe Königsdörffer die Hamburger jubeln ließ. (90.+7)

