Fußball-Bundesliga: FC Bayern mit Remis bei Union Berlin

Die Siegesserie des FC Bayern ist gerissen. Die Münchner, die alle bisherigen Spiele dieser Saison gewonnen hatten, kamen bei Union Berlin nicht über ein Unentschieden hinaus.

Berlins Andras Schäfer kämpft gegen Josip Stanisic von Bayern München um den Ball. Quelle: dpa / Andreas Gora

Ein Last-Minute-Treffer von Harry Kane hat den FC Bayern vor der ersten Niederlage nach 16 Pflichtspielsiegen bewahrt. Der Torgarant rettete den Münchnern in der dritten Minute der Nachspielzeit ein 2:2 (1:1) bei Union Berlin. Vier Tage nach dem beeindruckenden Königsklassen-Coup in Paris musste der Rekordmeister aber im Bundesliga-Alltag erstmals Punkte abgeben.

Doppelpacker Danilho Doekhi (27./83.) fügte der zuvor makellosen Münchner Bilanz den ersten Kratzer zu. Luis Díaz (38.) hatte den Bayern mit einem sehenswerten Treffer aus spitzem Winkel zwischenzeitlich den Ausgleich in der ersten Halbzeit beschert. Noch am Dienstag hatten Kompany und Co. ihre derzeitige Dominanz in der Champions League in Unterzahl beim Titelverteidiger Paris Saint-Germain (2:1) unterstrichen.

Tor von Ansah zählt nicht

In Berlin war sogar der Startrekord von zehn Bundesliga-Siegen, der in der Saison 2015/16 unter Startrainer Pep Guardiola aufgestellt worden war, greifbar. Doch die Bayern taten sich schwer gegen die Berliner, mit denen es bereits am 3. Dezember im Achtelfinale des DFB-Pokals zum Wiedersehen im Stadion An der Alten Försterei kommt.

Der FC Bayern wird langsam unheimlich. Bei Titelverteidiger PSG gewinnen die Münchner in Unterzahl mit einem leidenschaftlichen Auftritt ihr 16. Pflichtspiel in dieser Saison. 05.11.2025 | 2:58 min

Die Bayern fanden nur schwer ins Spiel. Die Berliner Kernkompetenzen kamen zum Tragen: Giftigkeit gegen den Ball, schnelles Umschalten und gefährliche Standards im Angriff. Ilyas Ansah traf nach neun Minuten nach einem Eckball zur vermeintlichen Führung. Doch wie schon gegen Freiburg intervenierte der Video-Schiedsrichter wegen einer Abseitsstellung.

Doekhi trifft doppelt

Es klappte dann wieder nach einem Eckball. Janik Haberer brachte den Ball flach in den Strafraum. Die Direktabnahme von Doekhi rutschte Neuer durch.

Der FC Bayern zieht weiter einsam seine Kreise an der Spitze der Bundesliga-Tabelle: Beim 3:0 gegen Leverkusen konnte der Rekordmeister sogar einige Stammkräfte schonen. 03.11.2025 | 11:21 min

Dann wachte der Rekordmeister auf. Nach einer herausragenden Einzelaktion, bei der er den Ball auf dem Boden liegend an Haberer vorbei spitzelte, schoss Luis Díaz aus spitzem Winkel zum Ausgleich ein. Es war der erste gefährliche Torschuss der Gäste.

Kurz darauf bediente Kane den Kolumbianer mustergültig, doch der verzog vor FCU-Keeper Frederik Rönnow leicht (45.). Die Bayern drängten jetzt auf die Führung. Auch ein Treffer von Kane zählte wegen Abseits nicht (45.+3).

Olise und Goretzka scheitern

In der zweiten Halbzeit waren die Berliner zunächst das aktivere Team. Haberer schoss nach einem Konter über das Tor (58.). Doch die Gäste wurden wieder spielbestimmender. Michael Olise prüfte Rönnow kurz darauf mit einem Schuss auf das kurze Eck. Goretzkas Schuss aus der Drehung ging über den Kasten (71.).

Dann nutzte Doekhi nach einem Freistoß eine ungenaue Klärungsaktion der Münchner zu seinem zweiten Doppelpack der Saison. Am Ende traf Kane noch per Kopf zum Remis.

Zusammenfassungen und Highlights der Fußball-Bundesliga und ausgewählter Spiele der 2. Bundesliga finden Sie immer montags ab 0:00 Uhr bei sportstudio.de.