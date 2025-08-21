  3. Merkliste
Pep Guardiola - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Pep Guardiola

Joseph "Pep" Guardiola Sala ist ein ehemaliger spanischer Profi-Fußballer und heutiger Trainer. Er gilt als einer der prägendsten Trainer der jüngeren Zeit und coachte nach dem FC Barcelona den FC Bayern München und mittlerweile Manchester City. ZDFheute informiert zu Pep Guardiola.

Aktuelle Nachrichten zu Pep Guardiola

Biografie

Joseph "Pep" Guardiola Sala wurde 1971 in Spanien geboren und war als Spieler fast zwei Jahrzehnte für den FC Barcelona aktiv. Als Trainer von Barca gewann er zahlreiche Titel, ehe er seine nächste Trainerstation beim FC Bayern München antrat. Seit 2016 trainiert Guardiola Manchester City in der Premier League.

