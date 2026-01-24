Erste Münchner Saisonniederlage : Augsburg entzaubert die Wunder-Bayern

Der FC Augsburg hat dem FC Bayern München die erste Saison-Niederlage zugefügt. Der FCA siegte bei der Übermannschaft der Bundesliga letztlich verdient mit 2:1.

Arthur Chaves im Zweikampf gegen Luis Diaz. Quelle: SVEN SIMON

Der FC Bayern ist in der Fußball-Bundesliga völlig überraschend ins Stolpern gekommen und hat seine erste Liga-Niederlage der Saison kassiert. Die Mannschaft von Trainer Vincent Kompany blamierte sich nach einer unkonzentrierten Vorstellung mit 1:2 (1:0) im Derby gegen den abstiegsbedrohten FC Augsburg und ließ erst zum dritten Mal in dieser Saison Punkte liegen.

Hiroki Ito (23.) hatte die Münchner zunächst in Führung gebracht, doch Arthur Chaves (75.) und Han-Noah Massengo (81.) drehten die Partie durchaus verdient für den FCA, der im Tabellenkeller ein wichtiges Lebenszeichen sendete. Für den Rekordmeister, der am Samstag oft behäbig wirkte, geht es derweil weiter Schlag auf Schlag. Am Mittwoch (21 Uhr) sind die Bayern zum Abschluss der Ligaphase bei der PSV Eindhoven zu Gast, am kommenden Samstag folgt das Auswärtsspiel beim Hamburger SV.

Viele Ausfälle und ein verschlafener Beginn

Neben den bereits feststehenden Ausfällen von Josip Stanisic, Konrad Laimer, Sacha Boey und Dayot Upamecano musste Kompany gegen Augsburg auch auf Raphael Guerreiro (Zerrung in der Wade) und Serge Gnabry (Magen-Darm-Infekt) verzichten. Zudem bekam Manuel Neuer eine Pause, Jonas Urbig ersetzte den Kapitän zwischen den Pfosten. Alphonso Davies gab nach über zehn Monaten sein Startelf-Comeback - als Rechtsverteidiger.

An die ungewohnte Position musste sich der Kanadier jedoch offensichtlich erst einmal gewöhnen. Überhaupt kamen die Bayern wie bereits in den vergangenen Spielen nur schleppend in die Partie und fanden gegen tief stehende Augsburger kaum ein Durchkommen. Entsprechend musste ein Standard herhalten: Nach einer Ecke von Michael Olise stieg Ito am zweiten Pfosten am höchsten und köpfte ins kurze Eck ein.

Augsburgs Konter bringen die Bayern in Bedrängnis

Der Knoten schien nun gelöst, jedoch versäumten es die Bayern im unmittelbaren Anschluss, zu erhöhen: Sowohl Lennart Karl (25.) mit einem anspruchsvollen Volley als auch Luis Díaz (26.) scheiterten aus aussichtsreichen Positionen. Gleichzeitig kam der FCA über Konter immer wieder in gefährliche Situation, Robin Fellhauer (45.+4) sorgte mit dem Halbzeitpfiff fast für den Ausgleich, traf jedoch nur die Latte.

Auch nach der Pause versteckten sich die Gäste keineswegs, vielmehr luden die Bayern den FCA mit einige Unkonzentriertheiten immer wieder zu Angriffen ein. Kompany reagierte nach rund einer Stunde und brachte Joshua Kimmich und Jamal Musiala für die unglücklichen Davies und Lennart Karl in die Partie. Viel änderte sich dadurch nicht. Augsburg blieb am Drücker und glich nach einer Ecke durch Chaves aus. Kurz darauf brachte Massengo den Außenseiter gar in Führung.

