FC Bayern überrollt den VfL Wolfsburg - 8:1 in der Bundesliga

|

Die Bayern machen im neuen Jahr so weiter, wie sie im alten aufgehört haben - mit gnadenloser Dominanz. Leidtragender am Sonntag ist der VfL Wolfsburg, der mit 1:8 verliert.

Luis Diaz am 11.01.26

Luis Diaz feiert nach seinem Tor zum 2:1.

Quelle: dpa

Angetrieben von den Außenstürmern Luis Díaz und Michael Olise hat der FC Bayern zum Start ins neue Jahr mit der 8:1-Torgala gegen den VfL Wolfsburg klargemacht, dass er auf dem Weg zum 35. Meistertitel wohl nicht zu stoppen ist. Der Vorsprung auf den Tabellenzweiten Borussia Dortmund steht jetzt bei elf Punkten, von Bayern-Jägern kann in der Fußball-Bundesliga derzeit keine Rede mehr sein.

Pejcinovic bringt Bayern kurzzeitig in Verlegenheit

Die Tore für die Münchner erzielten Luis Díaz (30. Minute), zwei Mal Michael Olise (50./76.), Raphael Guerreiro (68.), Harry Kane (69.) und Leon Goretzka (88.). Hinzu kamen vor 75.000 Zuschauern zwei Eigentore der Wolfsburger durch Kilian Fischer (5.) und Moritz Jenz (53.).

Nur in Hälfte eins hatte der abstiegsgefährdete VfL nach dem 1:1-Ausgleich des in München geborene und beim FC Bayern ausgebildeten U21-Nationalspieler Dzenan Pejcinovic (13.) etwas Hoffnung auf einen Achtungserfolg schöpfen können. Am Ende blieben die Niedersachsen auch im 29. Gastspiel in München sieglos.

Olise/Díaz wie einst Robben/Ribéry

Geprägt wurde das Geschehen lange von der Flügelzange Olise/Díaz. Wie einst Franck Ribéry und Arjen Robben verzückten der Franzose und der Kolumbianer die 75.000 Zuschauer mit ihrer Technik, ihren Tricks und ihrem Tordrang.

Das schönste Tor des Tages erzielte Harry Kane zum 6:1. Der Engländer zirkelte den Ball wunderbar in den Winkel (69.).

Die Wolfsburger blieben auch im 29. Anlauf in München sieglos. Sie wehrten sich bis zum Doppelschlag der Bayern kurz nach der Pause erstaunlich gut - doch danach zerfiel das Team von Trainer von Daniel Bauer komplett.

Zusammenfassungen und Highlights der Fußball-Bundesliga und ausgewählter Spiele der 2. Bundesliga finden Sie immer montags ab 0:00 Uhr bei sportstudio.de.

Quelle: dpa
Über das Thema berichtete das aktuelle sportstudio in der Sendung am 10.01.2026 ab 23:30 Uhr. Außerdem berichtete das ZDFsportstudio am 22.12.2025 im Beitrag "Trotz Rumpftruppe: Bayern siegt klar beim FCH" über den FC Bayern.
