Bundesliga: VfB gewinnt Verfolger-Duell in Leverkusen klar 4:1

Der VfB Stuttgart hat Bayer Leverkusen eine heftige Heimpleite zugefügt. Die Schwaben siegten klar 4:1 und meldeten sich damit im Rennen um die Champions-League-Plätze zurück.

Stuttgarts Nikolas Nartey wird im Topspiel des 16. Spieltags hart bedrängt von Leverkusens Innenverteidiger Jeanuel Belocian.

Ex-Meister Bayer Leverkusen hat vom VfB Stuttgart eine böse Klatsche bekommen. Die Werkself verlor das Verfolgerduell am 16. Spieltag der Fußball-Bundesliga vor heimischer Kulisse mit 1:4 (0:4). Es war der erste Sieg der Schwaben gegen Leverkusen nach 15 Versuchen.

Leweling und Undav spielen Bayer vor Pause schwindelig

In der Tabelle schloss die Mannschaft von Trainer Sebastian Hoeneß als neuer Fünfter zu den punktgleichen Leverkusenern (4.) auf. Das Team von Trainer Sebastian Hoeneß demontierte die Werkself in deren BayArena am Samstagabend förmlich. Insbesondere Doppeltorschütze Jamie Leweling (7. Minute/45.) bekam die indisponierte Leverkusener Defensive dabei nie in den Griff.

Die übrigen Tore zum ersten Stuttgarter Sieg seit fast acht Jahren gegen Bayer schossen Maximilian Mittelstädt (29./Foulelfmeter) und Deniz Undav (45.+2). Leverkusen traf lediglich vom Punkt: Alejandro Grimaldo verwandelte einen Foulelfmeter (66.).

Stuttgart nun punktgleich mit Leverkusen

Durch die beeindruckende Leistung im ersten Pflichtspiel im neuen Jahr zog der VfB als nun Tabellenfünfter mit 29 Zählern aus 16 Spielen mit dem Vierten Leverkusen gleich.

Die Werkself von Trainer Kasper Hjulmand erlebte ohne den verletzten Torjäger Patrik Schick einen gebrauchten Tag. "Er hat ein bisschen muskuläre Probleme. Nichts Großes, aber genug, um nicht zu spielen", sagte Hjulmand vor dem Spiel zum Fehlen des Tschechen bei Sky. Schick sah auf der Tribüne leidend mit an, wie sein Team schon in der ersten Halbzeit komplett auseinandergenommen wurde. Schon in der zweiten Minute bewahrte Leverkusens Torhüter Mark Flekken sein Team nach einem Leweling-Kopfball vor einem Rückstand.

Bayer noch im Glück: VfB-Treffer zählt nicht

Nur fünf Minuten später war er dann nach einem Traum-Zuspiel von Undav auf Leweling machtlos. Der angeblich vom Premier-League-Club Bournemouth umworbene VfB-Angreifer drehte so richtig auf und spielte die Bayer-Defensive schwindelig. Das vermeintliche 2:0 von ihm wurde nach einer vorherigen Abseits-Position von Undav nach einer Viertelstunde noch abgepfiffen.

Kurz vor dem Ende der ersten Halbzeit war Flekken dann bei Lewelings ansatzlosem und trockenem Weitschuss erneut machtlos. Zwischenzeitlich hatte Mittelstädt vom Punkt aus bereits auf 2:0 erhöht. Als Undav in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit gar auf 4:0 erhöhte, gab es bei den mitgereisten VfB-Fans im Gästeblock kein Halten mehr. "Einer geht noch, einer geht noch rein" und "Bayer 04" höhnte der VfB-Anhang angesichts des unerwarteten Halbzeitstandes.

Zur Pause reagierte Bayer-Coach Hjulmand zwar mit einem Doppelwechsel und nahm Belocian und Tella vom Feld. Auch mit Loic Badé und Ernest Poku wurde es indes nicht signifikant besser. Zwar hatten die Gastgeber nun deutlich mehr Ballbesitz, weil sich Stuttgart zurückzog, machten daraus aber kaum etwas.

Wenn es halbwegs gefährlich wurde, rettete VfB-Keeper Alexander Nübel zur Not bravourös. Es musste ein Elfmeter her, damit Nübel überhaupt geschlagen wurde. Der zuvor so starke VfB-Innenverteidiger Jeff Chabot hatte Malik Tillman zu Fall gebracht.

