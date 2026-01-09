Frankfurt und BVB liefern furiosen Bundesliga-Neustart

Torreigen zum Neustart der Fußball-Bundesliga: Beim 3:3 liefern Eintracht Frankfurt und Borussia Dortmund ein Spektakel mit zwei späten Toren.

Frankfurts Younes Ebnoutalib (Mitte) und Julian Ryerson (links) kämpfen um den Ball. Rechts Niklas Süle Quelle: AP Photo/Michael Probst)

Borussia Dortmund hat bei Eintracht Frankfurt in einer verrückten Schlussphase zumindest noch einen Punkt zum Start ins neue Jahr gesichert, dem FC Bayern aber eine Steilvorlage geliefert. Der Tabellenzweite rettete dank eines Last-Minute-Treffers ein 3:3 (1:1). Bundesliga-Tabellenführer München könnte sich nun ein zweistelliges Polster herausspielen.

Zwei Tore in der Nachspielzeit

Maximilian Beier (10. Minute) und Felix Nmecha (68.) brachten den BVB zwei Mal in Führung. Die Eintracht glich durch Can Uzuns Foulelfmeter (22.) und ein Tor von Neuzugang Younes Ebnoutalib (71.) jeweils aus - ehe der Ex-Dortmunder Mahmoud Dahoud mit seinem Tor in der zweiten Minute der Nachspielzeit die Frankfurter in Verzückung versetzte.

Doch auch Dortmund bewies Nehmerqualitäten und kam dank Carney Chukwuemeka zum vedienten Ausgleich (90.+6).

BVB eröffnet Torreigen

Bei regnerischen Bedingungen sorgte der BVB für das erste Highlight. Nico Schlotterbecks traumhafter Diagonalpass fand Julian Ryerson, der direkt flankte und den freistehenden Beier am ersten Pfosten bediente. Die Eintracht reagierte und drückte mehr nach vorne, Uzuns Schuss ließ BVB-Keeper Gregor Kobel zur Seite abprallen (17.).

Die Dortmunder halfen in Person von Serhou Guirassy mit, die SGE ins Spiel zu bringen. Der Stürmer trat nach einem Einwurf Eintracht-Kapitän Robin Koch in die Kniekehle, Uzun verwandelte den fälligen Strafstoß souverän. Die Partie wurde härter, beide Teams gingen robust in die Zweikämpfe und hielten sich so gegenseitig von den Toren fern.

Munteres Hin und Her in zweiter Halbzeit

Dem BVB fiel es schwer, in der Offensiv den Rost der Winterpause aus den Knochen zu bekommen. Die beste Chance nach dem Treffer ergab sich nach einem Freistoß, SGE-Torwart Kaua Santos hielt den Kopfball von Schlotterbeck aber stark (40.).

Die Eintracht kam aktiver aus der Kabine, doch der BVB war näher an einem Tor dran. Daniel Svensson fiel ein geblockter Querpass wieder vor die Füße, der Verteidiger war allerdings davon überrascht und verfehlte das freie Tor (52.).

Es ging nun hin und her, auf der Gegenseite zog Ansgar Knauff nach einem Konter über Ebnoutalib auf die kurze Ecke, Kobel parierte (54.).

Dortmund kam zu besseren Chance, doch Nmechas Führungstreffer aus der Distanz war eher ein Zufallsprodukt. Arthur Theate klärte den Ball vor die Füße des Mittelfeldspielers, Hugo Larsson fälschte den Schuss unhaltbar für Santos ab.

BVB-Keeper Gregor Kobel rechtzeitg fit

Beinahe im direkten Gegenzug schickte der eingewechselte Neuzugang Arnaud Kalimuendo Ebnoutalib auf die Reise, der vor Kobel cool blieb. In der Schlussphase überschlugen sich die Ereignisse. Erst köpfte Schlotterbeck an die Latte, dann gelang Dahoud in der Nachspielzeit das 3:2 für Frankfurt. Die Freude währte jedoch nicht lang - und Chukwuemeka sorgte fürs gerechte Ergebnis.

Bei Dortmund war Torwart Kobel rechtzeitig fit geworden, nachdem er krankheitsbedingt verfrüht aus dem Trainingslager in Marbella abgereist war.

Quelle: SID / ZDF