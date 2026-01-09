  3. Merkliste
WM 2026: DFB-Elf wird in Winston-Salem Quartier beziehen

Gelände der Wake Forest University:WM-Quartier der DFB in Winston-Salem/North Carolina

|

Winston-Salem wird für die WM 2026 die Heimat der DFB-Elf. Die Stadt liegt im Bundestaat North Carolina, 500 Autokilometer südwestlich von Washington D.C.

DFB-Quartier: Trainingsgelände Wake Forrest

Das Trainingsgelände der Wake Forest University.

Quelle: DFB

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft schlägt ihr Quartier für die WM 2026 in Winston-Salem im US-Bundesstaat North Carolina auf. Die Mannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann wird auf dem Gelände der Wake Forest University trainieren und im Hotel "The Graylyn Estate", das nur wenige Minuten entfernt liegt, wohnen.

Donald Trump und Gianni Infantino

Die WM 2026 wird groß, laut und politischer als je zuvor. Während FIFA-Boss Infantino in den höchsten Tönen schwärmt, gibt es gleichzeitig jede Menge Kritik. Was kommt da auf uns zu?

11.12.2025 | 18:09 min

Das Allerwichtigste ist die Nähe zu den Plätzen. Wir haben hier drei Fußballplätze in einem sehr, sehr guten Zustand, die alle Ansprüche, die wir aus sportlicher Sicht stellen, erfüllen.

Julian Nagelsmann, Bundestrainer

Die sportliche Leitung und das Teammanagement der Nationalmannschaft hatten sich im vergangenen Jahr mehrere mögliche Quartiere für die WM in den USA, Kanada und Mexiko angesehen. Nach der Auslosung am 5. Dezember und den im Anschluss feststehenden Spielorten in der Vorrunde fiel die Entscheidung auf Winston-Salem.

Am 2. Juni Abflug des DFB-Trupps nach USA

Die Nationalmannschaft wird am 2. Juni von Frankfurt aus nach Chicago abreisen, um sich dort auf die WM und das finale Länderspiel am 6. Juni gegen Co-Gastgeber USA vorzubereiten (20.30 Uhr MESZ). Im Anschluss wird die Mannschaft von Chicago aus in das Teamquartier in Winston-Salem weiterreisen.

US-Präsident Donald Trump, FIFA-Präsident Gianni Infantino und Heimatschutzministerin Kristi Noem im Oval Office

In Kanada, Mexiko und den USA steigt 2026 die größte WM aller Zeiten. Die finalen Vorbereitungen laufen. Für US-Präsident Donald Trump ist das Turnier auch ein großes Business.

04.12.2025 | 2:06 min

Das erste Spiel in der WM-Vorrundengruppe E bestreitet Deutschland am 14. Juni in Houston gegen WM-Neuling Curacao (19 Uhr MESZ ). Am 20. Juni trifft Deutschland in Toronto auf die Elfenbeinküste (22 Uhr MESZ). Das letzte Gruppenspiel der DFB-Elf steigt am 25. Juni (22 Uhr MESZ) in New York/New Jersey gegen Ecuador.

Das BC Place Stadium in Vancouver.
Das WM-Stadion in Vancouver von innen.
Das BMO Field Stadium in Toronto.
Das Aztekenstadion in Mexiko-Stadt bei einem Länderspiel von Mexiko.
Das WM-Stadion Estadio BBVA Bancomer in Monterrey.
Das WM-Stadion Estadio Akron in Guadalajara.
Das MetLife Stadium in New Jersey.
Das WM-Stadion AT&T Stadium in Dallas.
Das Arrowhead Stadium in Kansas City.
Das NRG Stadium in Houston.
Das Mercedes-Benz Stadium in Atlanta.
Das SoFi Stadium in Los Angeles.
Das Lincoln Financial Field Stadium in Philadelphia.
Das Lumen Field Stadium in Seattle.
Das Levi's Stadium in Santa-Clara.
Das Gilette Stadium in Foxborough.
Das Hard Rock Stadium in Miami.

Das sind die Stadien der Fußball-WM 2026

Insgesamt haben die 16 Stadien, in denen die Spiele der Fußball-WM 2026 ausgetragen werden, eine Kapazität von 1.067.644 Plätzen. Hier: Das BC Place Stadium in Vancouver, Kanada.

Quelle: IMAGO / agefotostock
Quelle: DFB
Über dieses Thema berichtete sportstudio.de in dem Beitrag "Mega-WM 2026 - mehr Show als Sport?" am 09.01.2026 um 17 Uhr und am 9. Januar 2026 in der heute-Sendung um 19 Uhr.
