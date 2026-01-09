WM 2026: DFB-Elf wird in Winston-Salem Quartier beziehen

Winston-Salem wird für die WM 2026 die Heimat der DFB-Elf. Die Stadt liegt im Bundestaat North Carolina, 500 Autokilometer südwestlich von Washington D.C.

Das Trainingsgelände der Wake Forest University. Quelle: DFB

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft schlägt ihr Quartier für die WM 2026 in Winston-Salem im US-Bundesstaat North Carolina auf. Die Mannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann wird auf dem Gelände der Wake Forest University trainieren und im Hotel "The Graylyn Estate", das nur wenige Minuten entfernt liegt, wohnen.

Das Allerwichtigste ist die Nähe zu den Plätzen. Wir haben hier drei Fußballplätze in einem sehr, sehr guten Zustand, die alle Ansprüche, die wir aus sportlicher Sicht stellen, erfüllen. „ Julian Nagelsmann, Bundestrainer

Die sportliche Leitung und das Teammanagement der Nationalmannschaft hatten sich im vergangenen Jahr mehrere mögliche Quartiere für die WM in den USA, Kanada und Mexiko angesehen. Nach der Auslosung am 5. Dezember und den im Anschluss feststehenden Spielorten in der Vorrunde fiel die Entscheidung auf Winston-Salem.

Am 2. Juni Abflug des DFB-Trupps nach USA

Die Nationalmannschaft wird am 2. Juni von Frankfurt aus nach Chicago abreisen, um sich dort auf die WM und das finale Länderspiel am 6. Juni gegen Co-Gastgeber USA vorzubereiten (20.30 Uhr MESZ). Im Anschluss wird die Mannschaft von Chicago aus in das Teamquartier in Winston-Salem weiterreisen.

Das erste Spiel in der WM-Vorrundengruppe E bestreitet Deutschland am 14. Juni in Houston gegen WM-Neuling Curacao (19 Uhr MESZ ). Am 20. Juni trifft Deutschland in Toronto auf die Elfenbeinküste (22 Uhr MESZ). Das letzte Gruppenspiel der DFB-Elf steigt am 25. Juni (22 Uhr MESZ) in New York/New Jersey gegen Ecuador.

Das sind die Stadien der Fußball-WM 2026 Insgesamt haben die 16 Stadien, in denen die Spiele der Fußball-WM 2026 ausgetragen werden, eine Kapazität von 1.067.644 Plätzen. Hier: Das BC Place Stadium in Vancouver, Kanada. Quelle: IMAGO / agefotostock

Quelle: DFB