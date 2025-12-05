  3. Merkliste
Fußball-WM 2026: Die Auslosung der Endrunde im Liveblog

Liveblog

Die Auslosung im Ticker:Auf wen trifft Deutschland bei der Fußball-WM?

Tim-Julian Schneider

von Tim-Julian Schneider, Washington D.C.

|

Die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 findet in den USA, Mexiko und Kanada statt. Mit einer großen Show wird in Washington die Endrunde ausgelost. Aktuelle Informationen im Liveblog.

US-Präsident Donald Trump, FIFA-Präsident Gianni Infantino und Heimatschutzministerin Kristi Noem im Oval Office

In Kanada, Mexiko und den USA steigt 2026 die größte WM aller Zeiten. Die finalen Vorbereitungen laufen. Für US-Präsident Donald Trump ist das Turnier auch ein großes Business.

04.12.2025 | 2:06 min

Über dieses Thema berichteten verschiedene Sendungen, etwa ZDFsportstudio auf ZDFheute in dem Beitrag "WM 2026: So funktioniert die Auslosung" am 04.12.2025 um 22:38 Uhr, ZDFheute in dem Beitrag "Nordamerika macht sich bereit für großen Fußball-Sommer" am 04.12.2025 um 22:38 Uhr, das ZDF in "sportstudio live" am 05.12.2025 ab 17:55 Uhr.

Was ist der FIFA-Friedenspreis wert?

Politikwissenschaftlerin Claudia Hofman von der "American University" in Washington D.C. erklärt ZDFheute, der neue FIFA-Friedenspreis sei bislang nur begrenzt belastbar, da er ohne Tradition gestartet sei und von einem Verband komme, der aufgrund von Korruption, Intransparenz und Menschenrechtsfragen in der Kritik stehe. 

Sie betont, dass die FIFA lediglich das allgemeine Kriterium "herausragende Leistungen für Frieden" genannt habe, ohne Verfahren oder Jury offenzulegen. Die Menschenrechtsorganisation "Human Rights Watch" habe Auskunft verlangt und "keine substanzielle Antwort erhalten".

Internationale Beobachter werteten den Preis deshalb schon im Vorfeld vor allem als strategisches Instrument der FIFA. "Der Preis wirkt wie ein Versuch, ein Friedens-Narrativ zu erzeugen, ohne die Governance, die ihn glaubwürdig machen würde", so Hofmann. 

Friedenspreis der FIFA: Was ist das für eine Preisverleihung?

Heute soll auch erstmals der "Friedenspreis" der FIFA verliehen werden. Der neue "FIFA Peace Prize" ist eine von der Organisation neu geschaffene Auszeichnung. Als aussichtsreicher Anwärter gilt US-Präsident Donald Trump

  • Wo? Im Kennedy Center in Washington, D.C.
  • Wer? Der Preis soll nach derzeitiger Planung von Präsident Gianni Infantino persönlich überreicht werden.
  • Welche Kriterien? FIFA kommuniziert bislang nur sehr allgemeine Vergabekriterien. Ein detaillierter Nominierungsprozess oder die Zusammensetzung einer Jury sind öffentlich bisher nicht nachvollziehbar dargestellt.
  • Kritik? Die Menschenrechtsorganisation "Human Rights Watch" hat die FIFA schriftlich um Auskunft zu Transparenz und Verfahren gebeten und berichtet bislang von keiner substanziellen Antwort. 
Donald TrumpQuelle: AFP

Was ist neu im Vergleich zu früheren Weltmeisterschaften?

Erstmals starten bei der WM 2026 48 statt 32 Teams ins Turnier. Daher gibt es auch deutlich mehr Partien: Insgesamt 104 Partien werden in den USA, Kanada und Mexiko ausgetragen. Zum Vergleich: Bei der WM 2022 in Katar waren es noch 64. Und: Wer bis ins Finale kommt, spielt acht Spiele - bisher waren es sieben.

Wo findet die Auslosung statt?

Die Auslosung findet im John F. Kennedy Center in Washington D.C. statt. Seit Tagen laufen in der US-amerikanischen Hauptstadt die Vorbereitungen für das Event. 

Quelle: dpa

Wo kann ich die WM-Auslosung sehen?

Ab 17:55 Uhr überträgt das ZDF live die Veranstaltung. Sehen Sie auch hier bei uns im Liveticker später oben im Video.

Willkommen zur WM-Auslosung!

Die Fußball-WM wir nächstes Jahr vom 11. Juni bis 19. Juli in den USA, Kanada und Mexiko ausgetragen. Auf wen wird das DFB-Team von Trainer Julian Nagelsmann treffen? Verfolgen Sie hier mit uns die Auslosung im Liveticker. 

Der WM-Ball Trionda

Quelle: dpa

