Fußball-WM 2026: Die Auslosung der Endrunde im Liveblog

Politikwissenschaftlerin Claudia Hofman von der "American University" in Washington D.C. erklärt ZDFheute, der neue FIFA-Friedenspreis sei bislang nur begrenzt belastbar, da er ohne Tradition gestartet sei und von einem Verband komme, der aufgrund von Korruption, Intransparenz und Menschenrechtsfragen in der Kritik stehe.



Sie betont, dass die FIFA lediglich das allgemeine Kriterium "herausragende Leistungen für Frieden" genannt habe, ohne Verfahren oder Jury offenzulegen. Die Menschenrechtsorganisation "Human Rights Watch" habe Auskunft verlangt und "keine substanzielle Antwort erhalten".

Internationale Beobachter werteten den Preis deshalb schon im Vorfeld vor allem als strategisches Instrument der FIFA. "Der Preis wirkt wie ein Versuch, ein Friedens-Narrativ zu erzeugen, ohne die Governance, die ihn glaubwürdig machen würde", so Hofmann.