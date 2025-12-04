Am 5. Dezember werden in Washington D.C. die Gruppen für die Fußball-WM 2026 ausgelost. Auf wen kann die DFB-Elf treffen? Die wichtigsten Infos im Überblick

Was Sie über die Fußball-WM-Auslosung wissen müssen

Vorhang auf für die Auslosung zur größten Fußball-WM aller Zeiten: Wie werden die Teams auf die Gruppen verteilt? Und auf wen kann das DFB-Team in der Vorrunde treffen? 04.12.2025 | 1:53 min

Am 5. Dezember werden in Washington D.C. die Gruppen für die Fußball-WM 2026 ausgelost. Wie das Verfahren funktioniert, in welchem Lostopf Deutschland steckt und welche Gegner drohen, lesen Sie hier im Überblick.

Wann findet die WM-Auslosung 2026 statt?

Die Gruppenauslosung für die WM 2026 findet am Freitag, dem 5. Dezember 2025, im John F. Kennedy Center in Washington, D.C., statt. Ab 17:55 Uhr überträgt das ZDF live die Veranstaltung. Der Wettbewerb selbst wird vom 11. Juni bis 19. Juli 2026 in den USA, Kanada und Mexiko ausgetragen.

Wie läuft die Auslosung ab?

Die WM 2026 wird erstmals mit 48 Mannschaften ausgetragen. Für die Auslosung werden die Teams in vier Lostöpfe mit jeweils zwölf Nationen eingeteilt. In Topf 1 stehen die Gastgebernationen USA, Kanada und Mexiko sowie die neun bestplatzierten Teams der FIFA-Weltrangliste - unter anderem Deutschland.

Die Töpfe 2 bis 4 füllen sich danach in absteigender Reihenfolge entsprechend der Weltrangliste. Teams, die sich erst noch über die Play-offs qualifizieren können, werden als Platzhalter in Topf 4 geführt.

Aus den vier Töpfen werden anschließend zwölf Gruppen mit jeweils vier Mannschaften gebildet - in jeder Gruppe landet genau ein Team aus jedem Topf. Zusätzlich gelten Konföderations-Regeln: Mannschaften aus derselben Konföderation dürfen grundsätzlich nicht in derselben Gruppe landen. Eine Ausnahme bildet Europa - hier können maximal zwei UEFA-Teams gemeinsam in eine Gruppe gelost werden.

Was ist neu im Vergleich zu früheren Weltmeisterschaften?

Erstmals starten bei der WM 2026 48 statt 32 Teams ins Turnier. Daher gibt es auch deutlich mehr Partien: Insgesamt 104 Partien werden in den USA, Kanada und Mexiko ausgetragen. Zum Vergleich: Bei der WM 2022 in Katar waren es noch 64. Und: Wer bis ins Finale kommt, spielt acht Spiele - bisher waren es sieben.

Wie sind die Lostöpfe eingeteilt?

Die FIFA und der DFB haben die Einteilung der vier Töpfe veröffentlicht. Deutschland ist in Lostopf 1 gesetzt. Das sind die Lostöpfe im Überblick:

Lostopf 1: USA (Co-Gastgeber), Kanada (Co-Gastgeber), Mexiko (Co-Gastgeber und akt. Kontinental-Champion in Nord-/Mittelamerika & Karibik), Spanien (Europameister), Argentinien (Titelverteidiger), Frankreich, England, Brasilien, Portugal, Niederlande, Belgien, Deutschland.

Lostopf 2: Kroatien, Marokko, Kolumbien, Uruguay, Schweiz, Japan, Senegal, IR Iran, Republik Korea, Ecuador, Österreich, Australien.

Lostopf 3: Norwegen, Panama, Ägypten, Algerien, Schottland, Paraguay, Tunesien, Elfenbeinküste (akt. Kontinental-Champion in Afrika), Usbekistan, Katar (akt. Kontinental-Champion in Asien), Saudi-Arabien, Südafrika.

Lostopf 4: Jordanien, Kap Verde, Ghana, Curaçao, Haiti, Neuseeland (akt. Kontinental-Champion in Ozeanien), Vier Gewinner des UEFA-Play-off-Turniers, Zwei Gewinner der interkontinentalen Play-offs.

Die sechs noch offenen Plätze werden erst im März 2026 ausgespielt. Unter den möglichen Playoff-Teilnehmern befinden sich auch große Fußballnationen wie Italien oder Dänemark - sie könnten als sehr starke Teams in Topf 4 landen.

Wer könnte Gegner der DFB-Elf bei der WM 2026 werden?

Durch den Platz im Topf 1 umgeht Deutschland schon in der Gruppenphase die ganz großen Fußballnationen wie Argentinien oder den amtierenden Europameister Spanien. Trotzdem ist eine schwierige WM-Gruppe möglich:

Aus Topf 2 könnten technisch starke Mannschaften wie Kroatien oder Kolumbien kommen - aber auch unmittelbare Nachbarländer Deutschlands wie die Schweiz oder Österreich wären als Gegner möglich.

Zudem besteht das Risiko, dass über die Playoffs Schwergewichte wie Italien oder Dänemark nachrücken und damit zu einem potenziellen Gruppengegner werden.

