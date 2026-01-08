VAR im Fußball: Was am meisten stört und was man verbessern kann

Strittige Entscheidungen, entmachtete Schiris, erstickte Emotionen - der VAR sorgt auch Jahre nach seiner Einführung für hitzige Debatten. Wie kann das System verbessert werden?

Streitthema Videobeweis: Wie geht es weiter mit dem VAR?

Was stört und was besser werden kann

Immer Ärger um den VAR: Für die einen sorgt er für mehr Fairness auf dem Platz, für die anderen nimmt er dem Fußball die Emotionalität: Wie könnte der Streit aufgelöst werden? 08.01.2026 | 14:40 min

In der Saison 2017/18 tat sich in der Fußball-Bundesliga mit der Einführung des Video Assistant Referee (VAR) Einschneidendes. Auch medial erhielt die Regel-Revolution große Beachtung, ZDFheute blickte unter anderem in einem Beitrag aus dem August 2017 auf den Videoassistenten.

"Wer den Schiri-Kapazitäten Krug und Heynemann letzte Woche im Experten-Talk dabei zugesehen hat, wie sie versuchten, sich und den Zuschauern zu erklären, wie und wann der Videobeweis zu Rate gezogen werden kann, freut sich schon jetzt auf eine lustige Saison", hieß es damals in dem Beitrag.

Wann greift der VAR ein und wann nicht?

Ganz so lustig wurde die Diskussion um den VAR dann nicht, kaum ein anderes Thema spaltet die Fußballwelt so stark wie die Debatte um den Videobeweis. "Wann greift der VAR ein und wann lässt er die Hände davon?", fragt Fußball-Kommentator Wolf Fuss stellvertretend für viele Beobachter in der Sendung Bolzplatz.

Im Moment haben wir einfach zu viele diskutable Entscheidungen, die durch den Videoassistenten beeinflusst werden. „ Wolf Fuss, Fußball-Kommentator

Eigentlich ist klar geregelt, wann der VAR zur Tat schreiten muss und wann nicht. "Bei Regelwidrigkeiten bei Torerzielung, bei Strafstößen, bei Roten Karten und bei der Verwechslung eines Spielers", erklärt Bolzplatz-Moderator Marvin Kirsch. "Voraussetzung für ein Eingreifen ist, dass eine klare und offensichtliche Fehlentscheidung vorliegt oder ein schwerwiegender Vorfall übersehen wurde."

Fall Cucurella sorgt für Unverständnis

Die Praxis ist mitunter allerdings nicht so "klar" und "offensichtlich". In besonders schlechter Erinnerung ist bei deutschen Fans das nicht geahndete Handspiel des Spaniers Marc Cucurella im verlorenen Viertelfinale bei der EM 2024, bei dem der VAR nicht eingriff.

Insgesamt liegt der VAR bei seinen Interventionen aber meist richtig - in der vergangenen Bundesliga-Saison in 93 Prozent der Fälle. Allerdings dauert es oft noch zu lange, bis eine Entscheidung fällt. In einzelnen Fällen mehr als vier Minuten. Das ist Wasser auf die Mühlen derjenigen, die den VAR grundsätzlich als Stimmungskiller ablehnen.

Fans beklagen Torjubel mit Fragezeichen

"Wenn ich in diesem Glücksmoment oder in diesem Trauermoment nicht frei sein kann, dann verändert das einfach das, weswegen ganz viele Leute ins Stadion gehen", sagt Markus Sotirianos, Sprecher der Fanorganisation "Unsere Kurve" im Bolzplatz.

Umstritten ist auch die veränderte Rolle des Schiedsrichters. "Ich habe das Gefühl, "dass der VAR mittlerweile der Chef ist und nicht mehr der Unparteiische", bemängelte zuletzt Lukas Kwasniok, der Trainer des 1. FC Köln.

Durchsagen bringen mehr Transparenz

"Wir können überlegen: Wie kann man ihn verbessern? Wie kann man Prozesse optimieren, vielleicht beschleunigen?", gesteht Alex Feuerherdt im Bolzplatz ein, der als Kommunikationschef der DFB Schiri GmbH arbeitet. Grundsätzlich sei die moderne Technik im Profisport aber nicht mehr wegzudenken.

Zu mehr Transparenz haben die zu dieser Saison eingeführten Durchsagen im Stadion beigetragen. "Vielleicht werden wir irgendwann eines Tages auch die betreffenden Bilder dazu auf der Anzeigetafel sehen, so dass die Fans das auch visuell nachvollziehen können", sagt Feuerherdt.

Potenzial ist noch da. Lass uns einfach darüber reden, was wir verbessern können. „ Alex Feuerherdt, Sprecher der DFB Schiri GmbH

Was könnte ein Challenge-System bringen?

Ein Vorschlag, der im Raum steht, ist das aus der American-Football-Liga NFL bekannte Challenge-System, in dem die Trainer die Möglichkeit haben eine bestimmte Anzahl von Entscheidungen überprüfen zu lassen.

Letztlich werde die Szene im Hintergrund aber ohnehin schon überprüft, schränkt Schiri-Experte Kinhöfer ein: "Man kann das machen, aber für mich ist das eher eine PR-Geschichte."

Es geht auch um Respekt gegenüber den Schiris

Alles in allem geht es in der Debatte wohl auch nicht nur um den VAR, sondern allgemein um den Umgang mit Schiedsrichtern und ihren Entscheidungen.

"Der Respekt gegenüber den Unparteiischen im Fußball könnte besser sein", findet Feuerherdt und Ex-Referee Kinhöfer blickt fast schon etwas wehmütig zum Handball: "Was dort für eine Fairness in der Halle herrscht, das ist für einen Fußballschiedsrichter wie im Schlaraffenland."