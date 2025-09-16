National Football League - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

National Football League (NFL)
Die NFL (National Football League) ist die US-amerikanische Profiliga im American Football. 32 Teams spielen in insgesamt acht Divisionen um den Einzug in den Super Bowl, einem der größten Sportereignisse weltweit. Zu den bekanntesten NFL-Spielern der vergangenen Jahre zählen Tom Brady und Patrick Mahomes. ZDFheute informiert zur NFL: aktuelle News, Videos und Hintergründe zur amerikanischen Football-Liga in der Übersicht.
Aktuelle Nachrichten zur NFL
- mit Video
American Football ohne Risiko:Was hinter dem Flag-Football-Hype stecktvon Sebastian Ungermanns
59. Super Bowl:Eagles-Defensive macht den Unterschiedvon Patrick Brandenburg
Mahomes und Co. chancenlos:Eagles dominieren Super Bowl gegen die Chiefsvon Ingo Konrad
Super Bowl gegen Philadelphia:Warum den Chiefs Liebesentzug drohtvon Patrick Brandenburg
Super Bowl in der NFL:"Swifties" erobern die Football-Weltvon David Sauer
Running Back der Eagles:Super Bowl: Barkley bringt das Spektakelvon Patrick Brandenburg
Mehr als 3.000 Sicherheitskräfte:Super Bowl: "Safety First" in New Orleansvon Heiko Oldörp
Chiefs gegen Eagles:New Orleans im Super-Bowl-Fiebervon David Sauer, New Orleans
Chiefs-Chefcoach im Porträt:Super Bowl: Regelbrecher Reid auf Rekordjagdvon Patrick Brandenburg
- FAQ
Chiefs gegen Eagles:Was Sie zum Super Bowl LIX wissen müssen
NFL-Finale am 9. Februar:Chiefs und Eagles stehen im Super Bowl 2025
- FAQ
St. Browns Weg zum Super Bowl?:NFL-Playoffs 2025: Die wichtigsten Infosvon Jonas Faustmann
Sportstars in den USA:So läuft es für die Deutschen in den US-Ligen
Die 106. Saison im Fokus
Die NFL in Deutschland
- mit Video
Panthers vs. Giants in München:Wie die NFL die Welt erobern willvon Patrick Brandenburg
Sportstudio-Reportage: Der Traum von der NFL-Karriere
Mehr Sport in der Übersicht
