National Football League - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

National Football League (NFL)

Die NFL (National Football League) ist die US-amerikanische Profiliga im American Football. 32 Teams spielen in insgesamt acht Divisionen um den Einzug in den Super Bowl, einem der größten Sportereignisse weltweit. Zu den bekanntesten NFL-Spielern der vergangenen Jahre zählen Tom Brady und Patrick Mahomes. ZDFheute informiert zur NFL: aktuelle News, Videos und Hintergründe zur amerikanischen Football-Liga in der Übersicht.

Aktuelle Nachrichten zur NFL

Die 106. Saison im Fokus

Travis Kelce

Das Wichtigste zur neuen NFL-Saison

Die NFL in Deutschland

  1. Das NFL Berlin Game 2025 und das Logo der Indianapolis Colts im Lucas Oil Stadium.
    mit Video

    American Football:Erstes NFL-Spiel in Berlin am 9. November

Sportstudio-Reportage: Der Traum von der NFL-Karriere

Amon-Ra St. Brown

Harte Kämpfe, große Träume in der NFL

