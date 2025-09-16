National Football League - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

National Football League (NFL)

Die NFL (National Football League) ist die US-amerikanische Profiliga im American Football. 32 Teams spielen in insgesamt acht Divisionen um den Einzug in den Super Bowl, einem der größten Sportereignisse weltweit. Zu den bekanntesten NFL-Spielern der vergangenen Jahre zählen Tom Brady und Patrick Mahomes. ZDFheute informiert zur NFL: aktuelle News, Videos und Hintergründe zur amerikanischen Football-Liga in der Übersicht.