NFL-Start: Das Wichtigste zur neuen Saison

Die NFL ist zurück: 17 Spiele, ein Berlin-Debüt, deutsche Hoffnungsträger und das große Finale beim Super Bowl 60 in Kalifornien. Alle Infos im Überblick.

Der dreimalige Super-Bowl-Gewinner: Travis Kelce von den Kansas City Chiefs. Kurz vor Saisonstart gaben er und Taylor Swift ihre Verlobung bekannt. Quelle: AP

Was steht an?

Die National Football League (NFL) startet in ihre 106. Saison. In der Nacht zu Freitag (2.20 Uhr MESZ) ist im Auftaktspiel traditionell der Titelverteidiger im Einsatz. Die Philadelphia Eagles treffen als Champion auf die Dallas Cowboys.



Wie sieht der Modus aus?

Wie gehabt, stehen für die 32 Teams in 18 Wochen 17 Hauptrundenspiele auf dem Programm. 14 Mannschaften - je sieben aus der National Football Conference (NFC) und der American Football Conference (AFC) - kommen in die Play-offs.

Das jeweils beste Team aus AFC und NFC erreicht per Freilos direkt das Viertelfinale (Divisional Play-offs), die übrigen sechs müssen in die Wildcard-Runde (10. bis 12. Januar 2026).

Wo steigt das Finale?

Der Super Bowl 60 (LX) findet in Santa Clara in Kalifornien statt, gespielt wird im Levi's Stadium, Heimstätte der San Francisco 49ers. Kickoff in der Nacht zum 9. Februar ist wie gewohnt um 0.30 Uhr. Es ist erst das zweite Finale in dieser Arena und wieder ein Jubiläum: Premiere war der Super Bowl 50.

Wird wieder in Deutschland gespielt?

Ja, und es gibt einen neuen Standort. Nach München und Frankfurt ist diesmal Berlin an der Reihe. Am 9. November spielen im Olympiastadion die Indianapolis Colts, früheres Team des Berliners Björn Werner, gegen die Atlanta Falcons. Werner spielte von 2013 bis 2015 als Defensive End für den Klub.

Wer ist Titelfavorit?

Glaubt man den Buchmachern, haben vier Teams besonders gute Karten für den großen Wurf. Ganz oben stehen die Baltimore Ravens um Lamar Jackson, mit dem Ausnahme-Quarterback in seinen Reihen hat es das Team aber noch nie in den Super Bowl geschafft.

Ebenfalls hoch gehandelt werden die Buffalo Bills (mit Josh Allen), Champion Philadelphia (mit Jalen Hurts) und die Kansas City Chiefs (mit Patrick Mahomes). Chancen dürften erneut auch die Detroit Lions um den deutsch-amerikanischen Wide Receiver Amon-Ra St. Brown haben.

Was ändert sich?

Die Kickoff-Regel wurde erneut verändert. Im Falle eines Touchback, wenn also der Ball nach dem "Anstoß" nicht gefangen wird, sondern in der Endzone landet, geht der Angriff an der eigenen 35-Yard-Marke los, nicht wie zuletzt an der 30-Yard-Linie. Der zurückzulegende Weg wird damit kürzer. Ab sofort bekommt auch in der Hauptrunde jedes Team in der Overtime mindestens einmal den Ball, das galt bislang nur in den Play-offs.

Wie steht es um die Deutschen?

Wieder haben es nur zwei Profis ins 53er-Aufgebot geschafft, dieselben wie im Vorjahr: die Deutsch-Amerikaner St. Brown und Brandon Coleman (Washington Commanders).

Gleich sieben Deutsche stehen im Practice Squad, also dem Trainingskader, und haben damit die Chance auf Einsätze: Routinier Jakob Johnson (Houston Texans), Lenny Krieg (Atlanta Falcons), Julius Welschof (Pittsburgh Steelers), Lorenz Metz (Tampa Bay Buccaneers), Maximilian Mang (Indianapolis Colts), Leander Wiegand (New York Jets) und Kilian Zierer (San Francisco 49ers).

Der Wide Receiver Equanimeous St. Brown wird wegen einer Fußverletzung in dieser Saison nicht spielen.

Was läuft abseits des Spielfeldes?

Die Romanze zwischen dem dreimaligen Super-Bowl-Gewinner Travis Kelce (Chiefs) und Popstar Taylor Swift: Zuletzt gaben beide kurz vor Saisonbeginn ihre Verlobung bekannt. Ein Hochzeitstermin wurde noch nicht mitgeteilt, doch die Beziehung wird der NFL weiter zu noch mehr Aufmerksamkeit verhelfen. Natürlich gratulierte die Liga dem Paar bei X.

