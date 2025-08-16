Lukas Kwasniok - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

  3. Merkliste
Lukas Kwasniok ist seit der Saison 2025/26 Trainer des 1. FC Köln. Vor seinem Wechsel nach Köln war Kwasniok unter anderem beim SC Paderborn und beim 1. FC Saarbrücken tätig. ZDFheute informiert über Lukas Kwasniok: Aktuelle Nachrichten, Videos und Hintergründe.

Aktuelle Nachrichten zu Lukas Kwasniok

Biografie

Lukas Kwasniok ist 1981 in Gliwice, Polen geboren und seit 2007 Fußballtrainer. Seitdem durchlief er als Trainer mehrere Stationen bei verschiedenen Vereinen. Angefangen beim OSV Raststatt wechselte er 2009 zum TSV Reichenbach und wiederum 2014 zum Karlsruher SC, wo er die U17 und die U19 betreute. 2018 ging es für Kwasniok zum FC Carl Zeiss Jena, 2020 zum 1. FC Saarbrücken. Größere Bekanntheit erlangte der Coach durch seine erfolgreiche Arbeit beim SC Paderborn von 2021 bis 2025, woraufhin er vom Bundesliga-Aufsteiger 1. FC Köln verpflichtet wurde.

