Lukas Kwasniok - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Lukas Kwasniok ist 1981 in Gliwice, Polen
geboren und seit 2007 Fußballtrainer. Seitdem durchlief er als Trainer mehrere Stationen bei verschiedenen Vereinen. Angefangen beim OSV Raststatt wechselte er 2009 zum TSV Reichenbach und wiederum 2014 zum Karlsruher SC
, wo er die U17 und die U19 betreute. 2018 ging es für Kwasniok zum FC Carl Zeiss Jena, 2020 zum 1. FC Saarbrücken. Größere Bekanntheit erlangte der Coach durch seine erfolgreiche Arbeit beim SC Paderborn von 2021 bis 2025, woraufhin er vom Bundesliga-Aufsteiger 1. FC Köln verpflichtet wurde.