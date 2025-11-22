Bundesliga: Leihspieler Jakub Kaminski ist derzeit Kölns Bester

Kölns Trainer Lukas Kwasniok schwärmt von Jakub Kaminski, der bisher je fünf Tore erzielte und vorbereitete. Doch der polnische Nationalspieler ist nur vom VfL Wolfsburg geliehen.

Kölns derzeit bester Spieler ist nur ausgeliehen: Jakub Kaminski im Spiel gegen den HSV Quelle: ddp

Außer seinen beiden wegen schwerer Knieverletzungen länger ausfallenden Profis Timo Hübers und Luca Kilian ist der Kader des Aufsteigers 1. FC Köln komplett. Kölns Trainer Lukas Kwasniok staunte vor dem Topspiel am Samstagabend (18:30 Uhr) gegen Eintracht Frankfurt allerdings enorm über diesen seltenen Zustand: "Es ist nicht normal, Ende November alle Spieler zur Verfügung zu haben. Das spricht für die Mannschaft und die medizinische Abteilung."

Und ein bisschen auch für Kwasnioks Trainings- und Einsatzteuerung. Kwasniok ist dafür bekannt, dass er seine Startelf am Gegner ausrichtet und dabei bisweilen skurril anmutende Varianten wählt.

Kaminski spielte bisher jedes Spiel dieser Saison durch

Ein Spieler jedoch ist davon ausgenommen. Jakub Kaminski, 23 Jahre alt. Kölns Offensivallrounder spielte bisher in allen zehn Bundesligaspielen dieser Saison von der ersten bis zur letzten Minute.

Dabei erzielte er fünf Tore und legte zudem fünf Treffer auf. Das allein illustriert den Wert des polnischen Nationalspielers. Kwasniok ließ deshalb zuletzt erkennen, dass er ein Kaminski-Fan ist: "Jakub ist - und das habe ich von Anfang an gesagt - unser bester Spieler."

Kaminski besitzt eine ganze Reihe von Qualitäten. Er spielt leidenschaftlich, ist schnell, dribbel- und abschlussstark und verfügt über ein großes taktisches Verständnis. Zudem ist er völlig flexibel einsetzbar:

Er kann auf der linken und auf der rechten Schiene spielen. Er kann aber auch links oder rechts vorne spielen. Zudem ist er demütig und extrem lernwillig. „ Kölns Trainer Kwasniok über Jakub Kaminski

Unentbehrlich als Offensiv-Allrounder

Die vielen Einsatzmöglichkeiten machen Kaminski für die Kölner unentbehrlich, "auch wenn das Fluch und Segen zugleich für den Spieler ist", wie Kwasniok erklärt. Denn eigentlich habe er Kaminski versprochen, dass er links vorne bei ihm spielen dürfe. "Da ergibt sich also langsam eine Problemzone zwischen uns", fürchtet Kwasniok schmunzelnd.

Kaminski selbst betont, dass es ihm egal sei, wo er eingesetzt werde: "Hauptsache ist, dass ich spiele." Fakt ist, dass sich Kaminski nach wechselhaften Jahren in Köln wohl und vor allem wertgeschätzt fühlt.

Kaminski war in Wolfsburg kein Stammspieler

Seine Bundesliga-Karriere begann Kaminski, der aus Ruda Slaska in der Nähe von Kattowitz stammt, 2022 beim VfL Wolfsburg. In drei Jahren kam er dort 70-mal zum Einsatz und erzielte vier Tore. Aber unumstrittener Stammspieler war er beim VfL nie.

"Da fehlte mir einfach die Stabilität", sagt Kaminksi dazu. Ein Wechsel musste her, Köln griff zu. "Du musst als 1. FC Köln spüren, dass ein richtig guter Profi vielleicht unzufrieden ist. Und dann musst du da sein und ihn holen", sagt Kwasniok. Das sei im Sommer geschehen.

Köln würde Kaminski gern länger an sich binden

Gleichwohl ist Kaminski derzeit ein Leihspieler, er gehört weiterhin dem VfL Wolfsburg. Es ist kein Geheimnis, dass der FC sich darum bemüht, Kaminski fest zu verpflichten.

Wir hoffen, dass Jakub der ersten guten Saison beim 1. FC Köln vielleicht auch eine zweite gute folgen lassen kann. Das ist unser aller Ansinnen. „ Kölns Trainer Lukas Kwasniok

Kaminski wiederum staunt weiterhin über das Ambiente und die Stimmung, die bei Spielen des FC herrscht: "Für mich ist das ganz anders als in Wolfsburg. Die Leute sind hier alle verrückt nach dem FC. Aber ich mag das. Ich spüre stets, dass es sich um einen großen Verein mit einer großen Tradition handelt."

Der Vorteil der polnischen Kommunikation

Das klingt nach dem großen Wunsch, auch in der kommenden Saison in diesem Klub bleiben zu wollen. Zumal er Kwasniok als Trainer sehr schätzt. Der wiederum, vor 44 Jahren in Polen geboren und im Alter von sieben Jahren mit seiner Familie nach Karlsruhe gezogen, sagte zuletzt einmal über die Ursache des Kaminski-Aufschwungs: "Vielleicht hilft ja die polnische Kommunikation zwischen Jakub und mir."

