Fußball-Bundesliga: Mönchengladbach feiert Derbysieg gegen Köln

Borussia Mönchengladbach hat den zweiten Sieg in Serie in der Bundesliga eingefahren. Im Derby gegen den 1. FC Köln setzten sich die "Fohlen" verdient durch.

Riesenfreude in Mönchengladbach: Derbysieg! Quelle: dpa

Borussia Mönchengladbach hat im rheinischen Derby den alten Rivalen 1. FC Köln nach drei Derby-Niederlagen am Stück wieder besiegt. Die Gladbacher feierten einen 3:1 (1:0)-Erfolg und bauten ihre Siegesserie mit dem ersten Heimerfolg in dieser Bundesliga-Saison auf drei Pflichtspiele inklusive DFB-Pokal aus.

Im achten Spiel unter Trainer Eugen Polanski konnten die Gastgeber damit die unmittelbare Abstiegszone verlassen und verbesserten sich vorerst auf Rang zwölf. Die Kölner hingegen verloren das zweite Auswärtsspiel nacheinander.

Zwei Elfmeter für Mönchengladbach

Vor 54.042 Zuschauern erzielten Philipp Sander (45.+2), Kevin Diks (61./Handelfmeter) und Haris Tabakovic (64.) die Treffer für Gladbach. Tabakovic hatte zuvor noch einen Foulelfmeter vergeben. Den späten Anschlusstreffer der Kölner erzielte Luca Waldschmidt per Strafstoß in der zweiten Minute der Nachspielzeit.

Borussia Mönchengladbach kann doch noch gewinnen: Auswärts beim FC St. Pauli beendeten die "Fohlen" mit einem klaren 4:0 ihre Negativserie in der Fußball-Bundesliga. 03.11.2025 | 7:11 min

Die Gladbacher starteten mit der beim FC St. Pauli erfolgreichen Formation in die Partie. Sander blieb in der Dreier-Abwehrkette, Florian Neuhaus im offensiven Mittelfeld hinter den Spitzen Tabakovic und Franck Honorat. Köln startete mit zwei frischen Offensivspielern. Said El Mala durfte von Beginn an ran, es war erst sein dritter Startelfeinsatz. Zudem rückte Marius Bülter in die Spitze.

Borussia kämpft mit viel Einsatz

In der von Beginn an intensiven Partie hatten die beiden Kölner Stürmer auch die ersten Tormöglichkeiten für ihr Team, doch Borussias Keeper Moritz Nicolas war jeweils auf dem Posten. Die Gäste kombinierten etwas flüssiger und setzten die Gladbacher schnell unter Druck. Die Borussia kam aber mit viel Einsatz und Zweikampfstärke zu ihren Möglichkeiten.

Borussia Mönchengladbach holt sich den zweiten Pflichtsieg der Saison. Die Fohlen mühen sich gegen Zweitligist Karlsruher SC in einer intensiven Partie zum verdienten Erfolg. 28.10.2025 | 5:58 min

Kurz vor der Pause überschlugen sich die Ereignisse. Ein Foul von Kristoffer Lund an Honorat im Strafraum wurde erst nach Videocheck erkannt. Den Strafstoß von Tabakovic konnte Marvin Schwäbe allerdings parieren. Im Anschluss an die folgende Ecke traf Sander mit einem Linksschuss aus acht Metern zum Führungstreffer. Es war sein erster Bundesligatreffer für die Borussia.

FC-Coach Lukas Kwasniok reagierte und brachte für den unauffälligen El Mala und Florian Kainz in Ragnar Ache und Sebastian Sebulonsen zwei frische Spieler. Doch der Kölner Lund verursachte einen zweiten Strafstoß an diesem Abend. Diks verwandelte diesmal sicher zum 2:0. Drei Minuten später erzielte Mittelstürmer Tabakovic nach Zuspiel von Honorat das 3:0 im tosenden Borussia-Park, der den ersten Heimsieg ausgiebig feierte - daran änderte auch Waldschmidts Tor nichts.

