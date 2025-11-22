VfL Wolfsburg: Reset mit Interimstrainer Daniel Bauer

Der VfL Wolfsburg vertraut sein Profiteam wieder Daniel Bauer an. Dank des Interimstrainers gewinnt man Zeit in der Frage, wie und mit wem sich die sportliche Misere beheben lässt.

Soll dem VfL temporär auf die Sprünge helfen: Interimstrainer Daniel Bauer Quelle: Imago

Die Korrektur der Vereinsziele ermöglicht Kurioses. "Einige meiner Spieler habe ich heute erst kennengelernt", gesteht Daniel Bauer, Interimstrainer des VfL Wolfsburg. Nach der Länderspielpause war es erst zwei Tage vor dem Heimspiel gegen Bayer Leverkusen (Samstag, 15.30 Uhr) möglich, ernsthaft miteinander zu arbeiten.

Sich in der Fußball-Bundesliga auf diese Form von Speeddating einzulassen, muss der großen Sorge geschuldet sein, statt um den Einzug in einen europäischen Wettbewerb dauerhaft gegen den Abstieg zu spielen.

Kein Sieg in der Heimat seit neun Monaten

Seit mehr als neun Monaten warten die Profis des VfL Wolfsburg auf einen Sieg im eigenen Stadion. An dieser Misere war im Mai schon Ralph Hasenhüttl gescheitert. Er wurde kurz vor Saisonsende durch Bauer ersetzt.

Der VfL Wolfsburg findet nicht aus der Krise: Beim SV Werder Bremen vergeben die "Wölfe" am zehnten Bundesliga-Spieltag eine Führung und verlieren 1:2. Das Aus für Trainer Simonis. 10.11.2025 | 6:38 min

Jetzt geht es darum, den nach nur zehn Spieltagen gescheiterten Paul Simonis zu vertreten. "Meine Vorfreude ist noch größer als damals", versichert Bauer - ohne zu wissen, wie lange er dieses Mal aushelfen darf.

VfL Wolfsburg hat viele Grenzerfahrungen hinter sich

Die Angst davor, sich mit Außenseitern wie dem FC St. Pauli oder dem 1. FC Heidenheim auf Augenhöhe duellieren zu müssen, ist ein treuer Begleiter des VfL Wolfsburg. Zur jüngeren Vereinshistorie des Deutschen Meisters von 2009 gehören Relegationsspiele gegen Eintracht Braunschweig (2017) und Holstein Kiel (2018).

Solche Grenzerfahrungen passen nicht zu den hohen Erwartungen des Volkswagen-Konzerns, der die VfL Wolfsburg-Fußball GmbH finanziert und kontrolliert. Der aktuelle Zustand von Verein und Mannschaft ergibt hohen Bedarf an Rundumerneuerung. Oder wie es der Interimstrainer nennt: einen Reset.

Wir wollen deutlich aktiver und aggressiver sein und ein anderes Gesicht zeigen. „ Wolfsburgs Interimstrainer Daniel Bauer

Der bisherige Wolfsburger Nachwuchstrainer soll kurzfristig etwas reparieren und animieren, was nicht funktioniert.

Schuldfrage bisher noch ungeklärt

Auf die Frage, wer in Wolfsburg schuld an der erneuten Misere ist, gibt es Antworten in Häppchen. Mit Sportdirektor Sebastian Schindzielorz musste kurz nach Simonis eine zweite Führungskraft abtreten. Der frühere Profi hatte mit Geschäftsführer Peter Christiansen den aktuellen Spielerkader zusammengestellt. Auch das Verbleiben von Christiansen ist gefährdet.

Die Wolfsburger Horror-Heimserie will einfach nicht zu Ende gehen: Gegen 1899 Hoffenheim gab es eine 2:3-Niederlage. Die TSG bleibt damit auswärts in dieser Saison ungeschlagen. 03.11.2025 | 8:26 min

Um es positiv zu formulieren: Als Mann für den Übergang steht Interimstrainer Bauer vor herrlichen Aufgaben. Dem Heimspiel gegen Bayer Leverkusen folgt die Auswärtspartie bei Eintracht Frankfurt. Beide Spiele eignen sich nur bedingt, um mit breiter Brust den bisherigen Misserfolg abschütteln zu können. Trotzdem will der 43-Jährige seine Chance nutzen. "Ich kann frei und mit 100 Prozent Energie arbeiten", beteuert Bauer.

Auch der Posten als VfL-Geschäftsführer ist vakant

Es ist zu befürchten, dass es eine Weile und mindestens zwei Transferperioden braucht, um die verfehlte Personalpolitik in Wolfsburg zu korrigieren. Auch wenn das der Verein nicht laut bestätigt: Es gilt als offenes Geheimnis, dass sich die Entscheider des VfL um Andreas Schicker als neuen starken Mann bemühen.

Der Geschäftsführer Sport des Ligakonkurrenten TSG Hoffenheim wäre als Nachfolger von Schindzielorz und von Christiansen denkbar. Während hinter den Kulissen verhandelt, diskutiert und gehofft wird, sorgt die kurzfristige Beförderung von Bauer für einen Aschenputtel-Effekt.

Klare Sache in Wolfsburg: Mit einem ungefährdeten 3:0 feiert der VfB Stuttgart den vierten Sieg hintereinander. Die Lage bei den chronisch heimschwachen Wölfen spitzt sich zu. 20.10.2025 | 7:04 min

Dass es in einem durchgestylten Produkt wie dem Profifußball noch möglich ist, von jetzt auf gleich einem frischen, aber doch bekannten Gesicht zu vertrauen, hat etwas. "Es wird nicht alles perfekt laufen", sagt Bauer vor der Partie gegen Leverkusen und gesteht: Von seinen Trainingseinheiten mit den Profis ist er immer erschöpft, aber mit einem Lächeln nach Hause gefahren.