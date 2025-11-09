1:2 in Bremen, sechs Pleiten in zehn Ligaspielen: Das war dann zu viel. Der VfL Wolfsburg hat Trainer Simonis Berichten zufolge am 10. Spieltag der Fußball-Bundesliga entlassen.

Die Niederlage in Bremen war eine zu viel: Wolfsburg entlässt Trainer Simonis Quelle: Imago

Paul Simonis ist nach übereinstimmenden Medienberichten nicht länger Trainer des VfL Wolfsburg. Nach Informationen des TV-Senders Sky und der "Bild" muss der Niederländer nur vier Monate nach seiner Verpflichtung im Sommer wieder gehen.

Eine Bestätigung des Klubs stand zunächst noch aus. In der Fußball-Bundesliga verlor der VfL inklusive des 1:2 am Freitagabend bei Werder Bremen sechs der vergangenen sieben Spiele. Im DFB-Pokal gab es ein peinliches Aus gegen den Zweitligisten Holstein Kiel.

Fischer, Walter und Labbadia Nachfolge-Kandidaten?

Der 40-jährige Simonis ist bereits der fünfte gescheiterte Trainer in Wolfsburg, seit Oliver Glasner den Volkswagen-Klub 2021 in die Champions League führte und danach verließ. Mark van Bommel, Florian Kohfeldt, Niko Kovac, Ralph Hasenhüttl und jetzt Simonis: Alle mussten vorzeitig gehen.

Als mögliche Nachfolger gelten aktuell Urs Fischer, Tim Walter und auch Ex-Coach Bruno Labbadia. Die zunächst gehandelten Marco Rose und Edin Terzic sind wohl weder verfügbar noch bezahlbar.

Simonis kam im Sommer mit der Empfehlung nach Wolfsburg, den Provinzclub Go Ahead Eagles Deventer zum niederländischen Pokalsieg und damit zum ersten Titelgewinn nach 92 Jahren geführt zu haben. Beim VfL sollte er dem Team ein neues Gesicht und einen neuen Spielstil mit mehr Dominanz und Ballbesitz geben.

Kaderplanung in der Kritik

Von beidem war aber nie etwas zu sehen. In der sportlichen Krise der vergangenen Wochen wirkte der Niederländer zunehmend ratlos. Simonis scheiterte aber auch an Umständen, für die er nichts konnte. Das größte Problem dieser Saison ist die Kaderplanung von Sport-Geschäftsführer Peter Christiansen und Sportdirektor Sebastian Schindzielorz.

Rund 80 Millionen Euro stellt der Mutterkonzern Volkswagen dem VfL pro Jahr zur Verfügung. Die sportliche Leitung baute jedoch mit großem Aufwand ein Team auf, in dem nichts zusammenpasst.

Fehlender Zusammenhalt und Einstellungsprobleme

Transfers wie der Brasilianer Vinicius Souza und der Däne Jesper Lindström blieben bislang weit unter den Erwartungen. Der dringend benötigte Mittelstürmer kam im Sommer gar nicht. Selbst die Verpflichtung des dänischen Starspielers Christian Eriksen ergab sportlich bislang keinen Sinn.

Auf seinen beiden Positionen im zentralen Mittelfeld standen vorher schon sechs andere Spieler zur Verfügung. Zuletzt sprachen sogar Kapitän Maximilian Arnold und Torwart Marius Müller in aller Öffentlichkeit über den fehlenden Zusammenhalt und ein großes Einstellungs-Problem innerhalb des Kaders.

