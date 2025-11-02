Fußball-Bundesliga: Wolfsburg verliert auch gegen Hoffenheim

Der chronisch heimschwache VfL Wolfsburg rutscht immer weiter ab. Auch gegen die TSG Hoffenheim setzt es eine 2:3-Heimpleite. Für Trainer Paul Simonis könnte es das gewesen sein.

Wolfsburg-Trainer Paul Simonis steht nach der nächsten Heimniederlage vor dem Aus. Quelle: dpa

Die Krise des VfL Wolfsburg spitzt sich weiter zu. Trainer Paul Simonis steht nach der 2:3 (1:1)-Heimniederlage gegen die TSG Hoffenheim vor dem Aus. Der erst im Sommer verpflichtete Niederländer und auch Sport-Geschäftsführer Peter Christiansen standen spätestens seit dem Pokal-Aus gegen Holstein Kiel bereits massiv unter Druck.

Frühe Führung gibt Wolfsburg keine Sicherheit

Gegen Hoffenheim halfen auch zwei Tore von Mohammed Amoura zum frühen 1:0 (14. Minute) und zum zwischenzeitlichen 2:2 (56.) dem VfL nicht. Zweimal Wouter Burger (31./62.) und Grischa Prömel (50.) trafen für die Gäste. Nur noch 19.078 Zuschauer sahen dabei zu. Ein vierter Hoffenheimer Treffer durch Ihlas Bebou (84.) wurde nach langer Überprüfung durch den Videoschiedsrichter aberkannt.

Der große Frust in Wolfsburg war bereits nach dem Kiel-Spiel am Dienstagabend greifbar: Unmittelbar danach kritisierte Torwart Marius Müller Einstellung und Zusammenhalt des neu formierten Teams. Einen Tag später hielt dann der dänische Sportchef eine deutliche Ansprache in der Kabine.

Wölfe lassen beim 1:0 Klasse aufblitzen

In dieser Atmosphäre musste der angeschlagene Simonis um seine wohl letzte Chance gegen Hoffenheim kämpfen. Und eine sichtbare Steigerung war seiner viel kritisierten Mannschaft zunächst auch nicht abzusprechen. Beim frühen 1:0 war sogar die vielzitierte "Dominanz" zu sehen, die der Niederländer seinen Spielern seit vier Monaten vergeblich zu vermitteln versucht.

Christian Eriksen behauptete sich im Mittelfeld im Zweikampf, Mattias Svanberg spielte den Ball gekonnt in die Spitze und dort kurvte Amoura elegant den gegnerischen Torwart aus. Wie tief die Verunsicherung beim VfL sitzt, zeigte sich an diesem Abend aber immer in den Phasen, in denen alles für ihn zu laufen schien.

Hoffenheim bestraft Passivität des VfL

Denn nach dem 1:0 zog sich die Mannschaft zurück, statt diesen Schwung mitzunehmen. Beim 1:1 hatten deshalb sowohl Flankengeber Vladimir Coufal als auch Torschütze Burger viel zu viel Platz. Und beim 1:2 verpassten es gleich mehrere Abwehrspieler, die Situation zu klären.

Trotzdem kamen die Wolfsburger noch einmal zurück, weil in diesem Kader immer noch individuelle Klasse steckt: Den zweiten Treffer Amouras bereitete der französische U21-Nationalspieler Sael Kumbedi vor. Diesmal zog sich der VfL nicht zurück. Diesmal konnte er nur das Momentum nicht nutzen. Denn in der 61. Minute vergab Amoura die Chance zu seinem dritten Tor - und nur eine Minute später stand es 2:3. Von diesem Schock erholten sich die Wölfe nicht mehr.

