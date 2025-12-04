Karl, El Mala, Ouédraogo: Ist der Hype gerechtfertigt?

Lennart Karl, Said El Mala, Assan Ouédraogo: Drei Shootingstars, die nach nur wenigen Bundesligaspielen enorm gehypt werden. Ist das mehr als eine Momentaufnahme?

Viele sehen Lennart Karl, Said El Mala und Assan Ouédraogo schon bei der WM. Aber können sie die riesigen Erwartungen erfüllen und welche Gefahren bringt der Hype um Spieler in so jungen Jahren? 04.12.2025 | 16:18 min

Ein bisschen Schadenfreude konnte sich Uli Hoeneß nicht verkneifen. "Der arme Florian Wirtz, der bekommt in Liverpool gar keinen Ball, weil Salah und Szoboszlai und wie sie alle heißen, mit ihrem eigenen Ball spielen wollen", sagte Hoeneß auf einer Veranstaltung in München mit Blick auf den Nationalspieler, der im Sommer einen Wechsel zu den Reds einem Transfer zum FC Bayern vorgezogen hat.

Karl macht Wirtz-Absage in München vergessen

Die Lockerheit fällt leicht. Schließlich spielt der Rekordmeister im Gegensatz zum FC Liverpool mit seinem Transferminus von 260 Millionen Euro eine erfolgreiche Saison. Vor allem aber sind die Münchner auf bestem Weg, mit dem 17-jährigen Lennart Karl einen eigenen Weltklassespieler vom Format eines Florian Wirtz zu entwickeln.

Lennart Karl bringt irgendwas mit, was ich so noch nicht gesehen habe in Deutschland. „ Fußball-Profi Max Meyer

"Er ist sehr unbekümmert, trickreich, dennoch abschlussstark und auch mit Drang zum Tor", sagt der Ex-Schalker Max Meyer, der ebenfalls mit 17 Jahren in der Champions League debütierte, in der Sendung Bolzplatz über Karl.

Karl und El Mala mit Topwerten in der Bundesliga

Zwei Zahlen belegen diesen Eindruck: Über 90 Minuten ist Karl in Sachen Ballkontakte der einzige Offensivspieler unter den Top-5-Mittelfeldakteuren der Bundesliga. Außerdem hat er die zweitmeisten Aktionen im gegnerischen Strafraum auf dem Konto. Vor ihm steht in diesen beiden Kategorien nur der 19-jährige Said El Mala vom 1. FC Köln, der gerade ähnlich stark im Fokus steht wie Karl.

Und wieder ist es Juwel Said El Mala, der den 1. FC Köln vor einer Niederlage rettet. Werder Bremen bestimmt die Partie und sieht wie der sichere Sieger aus - dann trifft El Mala. 01.12.2025 | 8:20 min

Auch El Mala ist "ein Spielertyp, den es so häufig nicht gibt", wie Shkodran Mustafi, Co-Trainer der deutschen U21, im Bolzplatz erklärt. Er habe keine Angst, in Duelle zu gehen und "diesen Zug zum Tor".

Ouédraogo trifft gleich beim Debüt in der DFB-Elf

Ein ganz anderer Typ ist der Dritte im Bunde der gehypten Jungstars, der ebenfalls 19-jährige Mittelfeldspieler Assan Ouédraogo von RB Leipzig. Wie El Mala wurde Ouédraogo schon nach wenigen Bundesliga-Spielen für die Nationalelf nominiert und schoss bei seinem Debüt gegen die Slowakei prompt ein Tor.

Er ist komplett und er ist sehr reif und schlau, auch vom Spielverständnis. „ ZDF-Reporter Lars Ruthemann über Assan Ouédraogo

ZDF-Reporter Lars Ruthemann hebt im Bolzplatz vor allem die Vielseitigkeit des Talents hervor. Eine Qualität, die auch statistisch belegt wird. Bei den kreierten Großchancen pro 90 Minuten ist Ouédraogo Bundesligaspitze unter allen Offensiv- und Mittelfeldspielern, die zweite Zahl betrifft seine hervorragende Zweikampfquote.

Deutschland ist bei der WM 2026 dabei. Die DFB-Elf gewinnt das entscheidende Spiel gegen die Slowakei - auch dank eines Treffers von Assan Ouédraogo. 19.11.2025 | 8:17 min

Nachfolger für Wirtz und Musiala?

Noch vor Kurzem schaute man sehnsuchtsvoll zu anderen Fußballnationen, wo Topspieler wie Lamine Yamal in Spanien oder Jude Bellingham in England aus dem Boden zu schießen schienen.

Nun sollen die deutschen Ausnahmetalente Wirtz und Jamal Musiala bereits wieder mehrere Nachfolger haben?

Dem deutschen Fußball mangelt es trotz Erfolgen an Nachwuchs. Könnte eine eigene U21-Liga wie in England das Problem lösen? DFB-Geschäftsführer Rettig im Bolzplatz über Strategien des Verbandes. 18.09.2025 | 14:39 min

Nicht alle Shootingstars konnten Erwartungen erfüllen

Kritiker dieses Hypes verweisen gern darauf, dass manch früh Hochgejubelter die Erwartungen später nicht erfüllen konnte. Wie etwa der frühere HSV- und Bayern-Spieler Jann-Fiete Arp, der nun bei BK Odense in Dänemark spielt.

"Ich habe mich selbst an Dingen gemessen, die nie stattgefunden haben, sondern nur prophezeit wurden. Und zwar von Leuten, mit denen ich noch nie gesprochen habe", wurde Arp im "Kicker" zitiert.

So oft wie zuletzt verliert der FC Liverpool selten. Was steckt hinter dem holprigen Saisonstart des englischen Meisters und was hinter der Kritik an Top-Einkauf Florian Wirtz? 06.11.2025 | 14:55 min

Trio auch im Erwachsenenfußball schon top

ZDF-Reporter Ruthemann wirft demgegenüber ein, dass in anderen Ländern eher keine große Diskussion darüber geführt werde, "ob jemand zu jung ist oder ob er einfach nur gut ist".

Im Gegensatz zu Arp haben Karl, El Mala und Ouédraogo ihre Klasse im Erwachsenenfußball auch bereits auf Top-Niveau nachgewiesen - noch nicht sehr lange, aber bislang eindrucksvoll.

Wie reagieren Spieler auf Rückschläge?

Die Nagelprobe wird nach Rückschlägen kommen, wie sie Ouédraogo jetzt durch eine erneute Verletzung erlitten hat. Viel wird auch darauf ankommen, wie das eigene Umfeld die Spieler dabei unterstützt, nicht abzuheben.

"Das ist enorm wichtig“, sagt Max Meyer. "Vor allem, wenn man sich in einem Business bewegt, in dem wirklich jeden Tag Dinge passieren. Man muss sich immer wieder neu beweisen."

ZDFsportstudio auf WhatsApp Quelle: Reuters Sie wollen über Sport stets auf dem Laufenden bleiben? Dann ist unser sportstudio-WhatsApp-Channel genau das Richtige für Sie. Egal ob morgens zum Kaffee, mittags zum Lunch oder zum Feierabend - erhalten Sie die wichtigsten News direkt auf Ihr Smartphone. Melden Sie sich hier ganz einfach für unseren WhatsApp-Channel an: sportstudio-WhatsApp-Channel.