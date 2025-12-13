Said El Mala glänzt mit Dribblings, Toren und Vorlagen und ist einer der Aufsteiger dieser Saison. Am Samstag gastiert er mit dem 1. FC Köln bei Bayer 04 Leverkusen.

Said El Mala ist 19 Jahre alt, 1,88 Meter groß und seit zwei Monaten Stammspieler des 1. FC Köln. Zur Nationalmannschaft wurde er auch schon eingeladen, kam dort aber nicht zum Einsatz. Dieser rasante Aufstieg innerhalb von 13 Partien in seiner ersten Bundesliga-Saison hat mit den besonderen Fähigkeiten dieses Außenbahnspielers zu tun: Schnelligkeit, Dribbel- und Abschlussstärke.

El Mala hat vor dem Derby am Samstagabend bei Bayer 04 Leverkusen bereits sechs Tore erzielt und drei vorbereitet. Er ist ein Punktegarant für den FC.

Aufsehenerregende Spielauffassung

El Malas Spielauffassung ist aufsehenerregend. Am vergangenen Wochenende zeigte er exemplarisch alle seine Stärken in einer famosen Aktion auf. In der eigenen Hälfte erlief er nach einem Freistoß des FC St. Pauli einen Befreiungsschlag seines Mitspielers Luca Waldschmidt, zog an und los. Auch ein ihn am Arm zerrender Gegenspieler konnte ihn nicht mehr bremsen. Nach einem 72-Meter-Sprint zog er mit rechts ab: 1:0.

Es wäre beinahe der entscheidende Treffer gewesen, doch St. Pauli glich Sekunden vor dem Abpfiff noch aus.

El Mala: Hab ihn einfach reingemacht

El Mala wurde zu Saisonbeginn von der Medienabteilung der Kölner vor der Öffentlichkeit abgeschottet. Er sollte sich auf sein Spiel konzentrieren, dabei demütig bleiben und auf gar keinen Fall abheben. Seit er Teil der Startelf ist, hat FC-Trainer Lukas Kwasniok diese Doktrin aufgehoben. El Mala darf nun auch seine Aktionen kommentieren.

Nach der Partie gegen St. Pauli war El Mala also in klassischer Fußballerprosa und wenig gerührt von der eigenen Tat zu hören: "Luca weiß, wie schnell ich bin, er haut den Ball lang. Ich laufe einfach, ich spürte ein paar Zupfer."

Aber ich wollte mich nicht fallen lassen, weil ich wusste, ich bin schneller. Und dann habe ich den Ball einfach reingemacht. „ Said El Mala

Said El Mala vom 1. FC Köln jubelt über sein Tor gegen den FC St. Pauli. Quelle: ddp

El Mala: Holpriger Karriereverlauf

So einfach kann Fußball sein, wenn man es kann. Dass er dieses Spiel beherrscht, war El Mala lange Zeit klarer als denjenigen, die über seine Karriere zu entscheiden hatten. Der gebürtige Krefelder schaffte es zwar in die Jugendabteilung von Borussia Mönchengladbach, wurde dort aber 2021 aus dem Kreis der U15 ausgeschlossen: körperlich zu schwach, keine Perspektive, war das Urteil.

El Mala wechselte aus Verlegenheit nach 13 Absagen zum TSV Meerbusch, spielte eine Klasse unter der Junioren-Bundesliga und wurde dort von den Scouts des Drittligisten Viktoria Köln entdeckt.

13 Treffer und fünf Vorlagen für Drittligisten Viktoria Köln

In der vergangenen Saison schaffte er bei Viktoria den Durchbruch, ihm gelangen 13 Treffer und fünf Torvorlagen. Das wiederum blieb dem Nachbarn 1. FC Köln nicht verborgen, der sich nun freuen darf, einen der größten Aufsteiger dieser Saison in seinem Kader zu haben.

Kwasniok schwärmte zuletzt im aktuellen sportstudio von den Fähigkeiten seines Linksaußen: "Interessanterweise verliert Said mit dem Ball am Fuß kein Tempo, sondern besitzt die Gabe, dann sogar noch mal ein bisschen zu beschleunigen. Das macht ihn natürlich zu einem interessanten Mann auf dem Fußballmarkt."

Bescheiden, lernwillig: El Mala auf einem guten Weg

Der FC Bayern soll interessiert sein, einige Klubs der Premier League obendrein. Die Kölner verlängerten allerdings bereits vor dieser Saison den Vertrag mit El Mala bis 2030 - ohne Ausstiegsklausel.

Abseits des Platzes sei El Mala laut Kwasniok ein "humorvoller junger Mann, der das Herz auf der Zunge trägt und trotzdem sehr bescheiden und lernwillig ist. Wir haben da einen wirklich interessanten jungen Mann im Team, der einen guten Weg vor sich hat."

Schafft El Mala den Sprung zur WM?

Dieser Weg führt Said El Mala am Samstag zunächst nach Leverkusen. Und bei gleichbleibender Leistung womöglich noch in den WM-Kader von Julian Nagelsmann.

