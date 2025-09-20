Fußball-Bundesliga: RB Leipzig schlägt den 1. FC Köln

Der 1. FC Köln hat sich im Auswärtsspiel bei RB Leipzig tapfer gewehrt, musste aber doch die erste Niederlage der neuen Bundesliga-Saison hinnehmen. Leipzig holte den dritten Sieg.

Eest Torschütze für RB, dann verletzt ausgewechselt: Assan Ouedraogo (am Ball). Quelle: AFP

RB Leipzig hat sich weiter stabilisiert und in der Spitzengruppe der Fußball-Bundesliga festgesetzt. Die Sachsen feierten durch das 3:1 (3:1) gegen Aufsteiger 1. FC Köln den dritten Sieg in Serie und kletterten vorerst auf Tabellenplatz zwei.

Zudem bauten die Leipziger eine Langzeit-Erfolgsserie aus: RB ist seit 37 Spielen gegen Aufsteiger ohne Niederlage (32 Siege, fünf Remis). Für Köln war es die erste Niederlage. Erste Bilder der Partie sind ab 22:30 Uhr im aktuellen sportstudio zu sehen.

Assan Ouedraogo (13. Minute) hatte die Leipziger in Führung gebracht, ehe Jan Thielmann (23.) ausgleichen konnte. Noch vor dem Seitenwechsel sorgten Romulo (44.) und Kapitän David Raum (45.+4) mit einem Doppelschlag für klare Verhältnisse.

Tor-Debüt von Ouedraogo

Der ehemalige Schalker Ouedraogo, der nach den Verletzungen von Xaver Schlager (Wade) und Antonio Nusa (Armbruch) spielte, rechtfertigte das Vertrauen von Trainer Ole Werner bei seinem Startelf-Debüt mit seinem ersten Tor im RB-Trikot. Als die Kölner Hintermannschaft den Ball nach einer Ecke nicht klären konnte, schoss der U20-Nationalspieler den Ball aus drei Metern unter die Latte, nachdem er im ersten Versuch noch an Marvin Schwäbe gescheitert war.

Thielmann nutzte die erste Kölner Chance zum Ausgleich. Nach einem Steilpass des Ex-Leipzigers Eric Martel schob er den Ball überlegt an RB-Keeper Peter Gulacsi vorbei zum 1:1. Danach drückte RB, Romulo (43.) hatte die erneute Führung auf dem Fuß, bekam aus Nahdistanz jedoch nicht genug Druck auf den Ball. Besser machte es der Brasilianer dann eine Minute später, als er den Ball im Nachsetzen ins Netz wuchtete. In der Nachspielzeit der ersten Hälfe erhöhte Kapitän Raum per direkt verwandelten Freistoß auf 3:1.

Nach einer Stunde brachte Kölns Trainer Lukas Kwasniok gleich drei frische Spieler. Joker Ragnar Ache (60.) hatte den Anschlusstreffer auf dem Fuß, verzog aber aus Nahdistanz. Bei Leipzig hätte Yan Diomande (59.) erhöhen können, er scheiterte freistehend an FC-Torhüter Schwäbe. Leipzig überließ den Rheinländern dann zu viel Platz, nahm das Tempo etwas raus und lauerte vor allem auf Konter. Romulo schoss am Ende noch ans Außennetz.

Timo Werner erstmals wieder im Kader

Für Leipzigs Rekordtorschütze Timo Werner war es ein besonderer Nachmittag. Der 29 Jahre alte Stürmer, der in 213 Spielen 113 Tore erzielte, war erstmals wieder im Spieltagskader.

Der ehemalige Nationalspieler, der in den Kaderplanungen der Sachsen keine Rolle mehr spielte, aber noch Vertrag bis Sommer 2026 hat, profitierte von der vielen Verletzungen bei RB. Sein letztes Bundesliga-Spiel für RB hatte Werner vor seiner Ausleihe beim Premier-League-Klub Tottenham Hotspur im November 2023 absolviert.

