Selbstkritischer Schiedsrichter:Aytekin: "Hätte die Dinger gern selbst gesehen"
|
Im rheinischen Derby Mönchengladbach - Köln gab's einige für den Schiedsrichter knifflige Situationen. Deniz Aytekin mit Selbstkritik.
Bundesliga-Schiedsrichter:Aytekin selbstkritisch nach Gladbach - Kölnmit Video
Bundesliga:Kölner Downs setzt dem Derby die Krone aufvon Adrian von der Groeben9:38 min
Gladbachs Sportchef:Schröder: Polanski "macht hervorragende Arbeit"3:25 min
Fohlen haben sich gefangen:Mönchengladbach feiert Derbysieg gegen Kölnmit Video