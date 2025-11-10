Selbstkritischer Schiedsrichter : Aytekin: "Hätte die Dinger gern selbst gesehen"

10.11.2025 | 16:15 |

Im rheinischen Derby Mönchengladbach - Köln gab's einige für den Schiedsrichter knifflige Situationen. Deniz Aytekin mit Selbstkritik.