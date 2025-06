Lukas Kwasniok beim 1. FC Köln: Wilder Trainer für wilden Verein

Der 1. FC Köln ist ein chronisch unruhiger Verein, der sich nach der Größe sehnt, die er einst besaß, vor allem im Zauberjahr 1978. Damals gewann der Klub mit vielen Spielern aus Köln und Umgebung das Double. Seither gab es noch einen Titelgewinn, den Pokalsieg von 1983. Aber vor allem gab es viele Zwischenfälle in Form von sieben Abstiegen, was nicht zu dem Sendungsbewusstsein dieses Klubs mit mittlerweile 150.000 Mitgliedern passt.

Eine Million Euro Ablöse an Paderborn

Am 18. Mai gelang dem Trainer-Nothelfer Friedhelm Funkel schließlich der siebte Aufstieg, nachdem er eine völlig verunsicherte Mannschaft im Eiltempo wieder in die Spur bekam.

Am vergangenen Freitag verkündete der Klub nun, sich in der wichtigsten Personalie endlich entschieden zu haben. Aus Paderborn wechselt Lukas Kwasniok als Coach zum FC. Die Kölner überweisen dafür knapp eine Million Euro an den abgebenden Verein, bei dem Kwasniok noch einen Vertrag bis 2028 besaß.

Nach der Unterschrift in den Urlaub

Wer nach Köln kommt, Lukas heißt und auch noch in Gleiwitz geboren wurde, darf sich nicht wundern, wenn der andere Kölner Lukas aus Gleiwitz in Bezug auf den Neuen zu Wort kommt. Lukas Podolski also sagte über Lukas Kwasniok: "Er ist ein emotionaler Typ, der die Leute mitnimmt." Den Segen des FC-Vereinsheiligen hat er also schon mal.