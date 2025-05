2. Liga: Köln macht großen Schritt Richtung Bundesliga

Spätestens am kommenden Wochenende kann der FC am letzten Spieltag gegen den 1. FC Kaiserslautern alles klarmachen. Sollten die Verfolger Elversberg und Paderborn am Samstag in ihren Partien Punkte liegen lassen, könnten die Kölner bereits an diesem Wochenende vom Sofa aus den Aufstieg feiern.