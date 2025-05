2. Liga am 33. Spieltag: HSV vor Aufstieg, wer steigt ab?

Auch Schalke Preußen Münster und Fürth haben in den vergangenen zehn Tagen die Trainer ausgewechselt. Unmittelbar vor dem vorletzten Spieltag folgte dann auch noch Regensburg. Der Zweitliga-Absteiger trennte sich mit sofortiger Wirkung von Trainer Andreas Patz, Co-Trainer Munier Raychouni wird als Interimscoach fungieren. So amtieren nur bei sechs Zweitligisten noch die gleichen Trainer, mit denen sie in die Saison gegangen sind - in der ersten Liga sind es zwölf.