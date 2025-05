Bundesliga: Funkel verlängert Köln-Engagement nicht

Hat den 1.FC Köln zurück in die Bundesliga geführt: Trainer Friedhelm Funkel.

Die Party steckt noch in den Knochen, das letzte Kölsch ist kaum verdaut, da folgt für die Fans des 1. FC Köln der Kater: Aufstiegstrainer Friedhelm Funkel bleibt doch nicht FC-Trainer. Die ganze Stadt liegt ihm zu Füßen, der 71-Jährige aber sieht sich von den Vereinsgremien nicht ernsthaft gewollt. Er habe "die 100-prozentige Zustimmung" nicht gespürt, sagte Funkel dem Kölner Stadt-Anzeiger. Daher habe er bei einem Gespräch am Freitag abgesagt.

Ich hätte die Aufgabe sehr gerne weitergeführt und habe auch sehr viel Rückhalt bei der Mannschaft und bei den tollen Fans gespürt. In den Gremien und beim Präsidenten sieht es aber offenbar etwas anders aus.

Funkels Entscheidung "unumstößlich"

Erst eine Stunde später äußerte sich auch der 1. FC Köln in einer Pressemitteilung. Der Verein habe ein "sehr offenes und respektvolles Gespräch" mit Funkel geführt", sagte FC-Sportdirektor Thomas Kessler. "Wir haben dabei transparent dargelegt, dass wir im Rahmen eines verantwortungsvollen Auswahlprozesses verschiedene Gespräche mit potenziellen Kandidaten führen. Friedhelm hat uns daraufhin mitgeteilt, dass er die Notwendigkeit eines solchen Prozesses für eine so wichtige Position absolut nachvollziehen kann, für sich jedoch entschieden hat, daran nicht teilzunehmen." Der FC werde daher mit einem neuen Trainer in die neue Saison gehen.