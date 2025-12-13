Fußball-Bundesliga: Leverkusen gewinnt Derby gegen Köln

Bayer Leverkusen hat das rheinische Derby gegen den 1. FC Köln gewonnen. Die erste Hälfte verlief ausgeglichen, nach der Pause nahm die Werkself das Heft in die Hand.

Christian Kofane und Rav van den Berg im Zweikampf. Quelle: AP

Erst Chancenwucher, dann Traumtor: Bayer Leverkusen hat den 1. FC Köln in einem intensiven Rheinderby niedergerungen. Nach zwei Liganiederlagen in Folge bezwang die Werkself den Rivalen am 14. Spieltag der Fußball-Bundesliga auch dank eines überragenden Hackentreffers von Martin Terrier mit 2:0 (0:0).

Terrier (66.) und Robert Andrich (72.) trafen zum Sieg für die Leverkusener, die bewiesen, dass sie auch ohne ihren Antreiber Alejandro Grimaldo (muskuläre Probleme) gewinnen können.

Teil der Kölner Fans boykottiert Spiel

Den ersten Aufreger gab es schon vor dem Anpfiff. Etwa 500 FC-Fans aus der aktiven Szene boykottierten das Spiel aus Protest gegen die aus ihrer Sicht zu intensiven Einlasskontrollen. Die Rede war dabei auch von "Nacktkontrollen", was der Verein zunächst aber nicht bestätigen konnte.

Nach Angaben der Leverkusener seien die Einlasskontrollen im Gästebereich "ruhig und ohne Zwischenfälle" verlaufen. Unabhängig vom Spiel hätten aber polizeiliche Maßnahmen stattgefunden, "die dazu führten, dass rund 500 Fans des 1. FC Köln das Stadion verließen", hieß es vom Werksklub.

Wenig los im ersten Durchgang

Wesentlich beschaulicher ging es in der ersten Halbzeit auf dem Rasen zu. Bis auf eine Chance für Christian Kofane, die FC-Torwart Marvin Schwäbe mit einem glänzenden Reflex vereitelte, blieb die Werkself in der Offensive harmlos. Kölns Trainer Lukas Kwasniok hatte mit gleich fünf Offensivkräften mutig aufgestellt, nach vorn ging aber auch bei den Gästen kaum etwas.

Lediglich als Said El Mala nach 20 Minuten auf dem linken Flügel den Turbo zündete, wurde es gefährlich. Seine flache Hereingabe konnte Luca Waldschmidt am langen Pfosten aber nicht verwerten. Waldschmidt scheiterte wenig später mit einem strammen Schuss an Bayer-Torwart Mark Flekken. Leverkusen mangelte es an Ideen und der Präzision beim letzten Pass.

Terrier und Andrich treffen

Nach dem Wechsel wurde es deutlich lebhafter. Malik Tillman hätte Bayer in Führung bringen müssen, doch der US-Nationalspieler setzte den Ball weit über das Kölner Tor. Wenig später scheiterte Kofane per Kopf an Schwäbe.

Auf der Gegenseite musste sich Flekken zweimal mächtig strecken - erst bei einem Freistoß von Sebulonsen, dann bei einem Schuss des eingewechselten Linton Maina. Dann kam der große Auftritt von Terrier: Eine Flanke von Arthur bugsierte er artistisch mit der Hacke ins lange Eck. Als Andrich wenig später per Kopf nachlegte, war die Partie entschieden.

