Bundesliga: Köln beißt sich mit Sieg bei Hoffenheim oben fest

Said El Mala hat Köln zumindest für eine Nacht auf Platz vier der Bundesliga-Tabelle geschossen. Der FC gewann zum Auftakt des 6. Spieltags bei der TSG Hoffenheim mit 1:0.

Said El Mala bringt Köln bei der TSG mit 1:0 in Führung. Quelle: dpa

Toptalent Said El Mala und "Krake" Marvin Schwäbe haben den 1. FC Köln zumindest für eine Nacht auf Platz vier der Fußball-Bundesliga katapultiert. Der Aufsteiger gewann zum Auftakt des 6. Spieltags dank eines Supersolos von El Mala sowie der Glanzparaden von Torwart Schwäbe 1:0 (1:0) bei der zuvor punktgleichen TSG Hoffenheim.

Hoffenheim verliert auch das dritte Heimspiel der Saison

Der 19 Jahre alte El Mala (16.) traf bei seinem Startelfdebüt für den FC beim "Heimspiel in Sinsheim". Die Kraichgauer haben damit alle drei bisherigen Saison-Heimspiele verloren.

Er hat die letzten Wochen schon immer für Furore gesorgt, wenn er reingekommen ist. Er hat eine immense Qualität. „ Marvin Schwäbe, Torwart von Köln über El Mala

Das "gefühlte Heimspiel" in Sinsheim sei "unfassbar geil und nicht normal" gewesen. Von der Tabelle würden nun sicherlich "ein paar Screenshots" gemacht werden, scherzte Schwäbe.

Im Vorfeld der Partie bestimmte der im Sommer ablösefrei aus Köln zur TSG gewechselte Tim Lemperle die Schlagzeilen. Der Stürmer, der in der vergangenen Spielzeit mit zehn Toren und sechs Vorlagen maßgeblich am Kölner Aufstieg beteiligt war, hatte in der Endphase mit der "Partyboot-Affäre" für Unruhe gesorgt.

Zweites Saisontor für El Mala

Die 30.150 Zuschauer in der ausverkauften Sinsheimer Arena, davon etwa die Hälfte FC-Fans, sahen in der 6. Minute die erste große Chance für die Gastgeber. Muhammed Damar scheiterte an Schwäbe. Auf der Gegenseite ließ Isak Johannesson eine ausgezeichnete Freistoßmöglichkeit liegen (12.).

Kurz darauf gingen die Gäste, die ohne den Ex-Hoffenheimer Marius Bülter auskommen mussten, dennoch in Führung. U21-Nationalspieler El Mala schloss einen Konter mit einem starken Solo ab. Es war das zweite Saisontor des gebürtigen Krefelders.

Hoffenheim nach Rückstand nicht geschockt

Die Hoffenheimer, bei denen Valentin Gendrey, Ozan Kabak und Koki Machida fehlten, waren kaum geschockt. Nach einer gefälligen Kombination hatte Bazoumana Touré den Ausgleich auf dem Fuß, Schwäbe hielt erneut stark (23.).

Danach ging das Spiel intensiv weiter. Einen zunächst gegen Köln verhängten Handelfmeter nahm Schiedsrichter Felix Zwayer (Berlin) kurz vor der Pause zurecht zurück (43.). In der Nachspielzeit der ersten Hälfte hielt Schwäbe zum dritten Mal großartig, diesmal gegen Fisnik Asllani (45.+2).

Torwart Schwäbe hält Sieg fest

Zu Beginn des zweiten Durchgangs war es wieder Touré, der eine gute Gelegenheit vergab (51.). Im Anschluss erhöhte die TSG den Druck, Köln wurde kurzzeitig in die Defensive gedrängt. Dennoch war es El Mala, der den Hoffenheimer Nationaltorwart Oliver Baumann prüfte (63.).

Das war der Auftakt in eine starke Phase der Gäste. Zwei Minuten später vergab Jakub Kaminski bei einem Konter die Chance auf das zweite Tor, der Pole scheiterte noch zwei weitere Male an Baumann (68., 88.). In der 71. Minute wurde El Mala ausgewechselt, Schwäbe hielt den Sieg fest.

Für die Hoffenheimer setzt sich damit die düstere Heim-Serie fort. Saisonübergreifend verloren sie in der Sinsheimer Arena das fünfte Spiel nacheinander. Letztmals gewann die TSG zu Hause am 12. April gegen Mainz 05 (2:0).

