Der VfB Stuttgart hat sein Auswärtsspiel beim 1. FC Köln gewonnen. Nach frühem Rückstand drehten Demirovic und Vagnoman das Spiel für den VfB.

Traf zum entscheidenden 2:1: Josha Vagnoman (r.) Quelle: Imago / Baumann

Der VfB Stuttgart hat der Euphorie beim Aufsteiger 1. FC Köln einen Dämpfer verpasst und den Anschluss an die Spitzengruppe der Fußball-Bundesliga geschafft.

Der Pokalsieger setzte sich in einem umkämpften Spiel mit 2:1 (1:1) durch und verbesserte sich in der Tabelle mit neun Punkten auf Rang fünf. Köln hat nach der zweiten Niederlage in Serie weiter sieben Zähler auf dem Konto.

Das ist nicht befriedigend für uns - wir wollen Spiele gewinnen, das haben wir nicht geschafft, umso bitterer. Leider macht Stuttgart das zweite Tor, dann verlieren wir dieses Spiel. „ Tom Krauß (1. FC Köln)

Am vergangenen Spieltag verlor der 1. FC Köln mit 3:1 gegen RB Leipzig 22.09.2025 | 10:03 min

Vor 50.000 Zuschauern brachte Jakub Kaminski die Gastgeber bereits in der 4. Minute in Führung, die Ermedin Demirovic (28.) per Foulelfmeter vor der Pause egalisierte. Nach dem Wechsel erzielte Josha Vagnoman (81.) das Siegtor für die Schwaben.

Kaminski bringt Köln früh in Führung

Und seine Mannschaft hielt zunächst Wort. Der Minutenzeiger hatte noch keine vier Umdrehungen gemacht, als Kaminski zur frühen Führung traf. Der polnische Nationalspieler tauchte nach schöner Vorarbeit von Ragnar Ache frei vor dem Gäste-Tor auf und ließ VfB-Keeper Alexander Nübel keine Chance.

Nur drei Minuten später hätte Ache, der für den verletzten Marius Bülter erstmals in die Startelf rückte, erhöhen können. Der im Sommer vom Zweitligisten 1. FC Kaiserslautern gekommene Stürmer lupfte den Ball gekonnt über den herausstürzenden Nübel hinweg, doch Stuttgarts Abwehrspieler Luca Jaquez konnte kurz vor der Torlinie noch klären.

Der VfB Stuttgart schlug am verganenen Spieltag den FC St. Pauli 22.09.2025 | 8:00 min

Stuttgart benötigt Anlaufzeit

Die Schwaben, die am Donnerstag mit einem 2:1 gegen Celta Vigo erfolgreich in die Europa League gestartet waren, fanden nur langsam ins Spiel. Nach gut einer Viertelstunde kamen aber auch sie zu ersten verheißungsvollen Offensivaktionen.

Einen artistischen Fallrückzieher von Tiago Tomas lenkte FC-Torwart Martin Schwäbe über die Latte. Kurz darauf verfehlte Demirovic mit einem Kopfball knapp das Ziel.

Die Tradition und das Fanumfeld sind riesig - das Chaos in den vergangenen Jahrzehnten aber auch. Schafft der 1. FC Nürnberg mit Trainer Miroslav Klose endlich wieder den Turnaround? 25.09.2025 | 14:57 min

Ausgleich nach strittigem Elfmeter

Das auf sechs Positionen veränderte VfB-Team kam in der Folge besser zum Zuge und folgerichtig zum Ausgleich - allerdings auch dank Kölner Mithilfe. Kölns Torhüter Marvin Schwäbe vertändelte den Ball und traf den Stuttgarter Stürmer Ermedin Demirovic an der Ferse.

Dieser lief aber weiter und setzte noch zur Grätsche an, erst danach erhielt Jöllenbeck einen Hinweis von Videoschiedsrichter Günter Perl. Nach langer Überprüfung der TV-Bilder gab es Elfmeter, den Demirovic sicher verwandelte. Eine Entscheidung die nicht unumstritten war.

Kwasniok kritisiert Abläufe vor Elfmeterpfiff Kölns Trainer Lukas Kwasniok hat den Elfmeterpfiff von Schiedsrichter Matthias Jöllenbeck kritisiert. "Der VAR hat sich gemeldet, weil er das in der Slow-Mo gesehen hat. Und dann wird das als richtige Entscheidung dargestellt", sagte der Kölner Trainer bei "DAZN" und fügte ironisch an: "'Gott sei Dank haben wir den VAR, um den Fußball gerechter zu machen' - er wird immer fragwürdiger."



"Ich sehe keinen einzigen Stuttgarter, der sich in irgendeiner Form beschwert. Es gibt den Kontakt, (...) aber nicht jeder Kontakt ist ein Foul", sagte Kwasniok: "Ich hatte nicht das Gefühl, dass der Unparteiische sehr glücklich ist, dass er so unter Druck gesetzt wird, für so eine Aktion rausgeschickt zu werden."

Stuttgart dominierte nun das Geschehen, ohne sich jedoch weitere Großchancen erarbeiten zu können. Der überwiegend in der Defensive beschäftigte Aufsteiger wurde erst in der Nachspielzeit noch einmal gefährlich. Sebastian Sebulonsen verfehlte mit einem Schuss aus rund 17 Metern knapp das Tor.

Wir waren am Anfang etwas nervös. Dass wir dann so weitergemacht haben, ist umso schöner. „ Stuttgarts Kapitän Atakan Karazor

Vagnoman entscheidet spät für den VfB

Nach dem Wechsel agierten beide Teams im Angriff lange zu umständlich. Erst in der Schlussphase nahm die Partie wieder Fahrt auf. Stuttgarts Tiago Tomas traf nur den Außenpfosten.

Auf der Gegenseite parierte erst Nübel stark gegen Said El Mala, dann rettete Maximilian Mittelstädt bei einem Kaminski-Kopfball auf der Linie. So jubelten am Ende die Gäste, weil Vagnoman spät traf.

Zusammenfassungen und Highlights der Fußball-Bundesliga und ausgewählter Spiele der 2. Bundesliga finden Sie immer montags ab 0:00 Uhr bei sportstudio.de.