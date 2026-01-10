2:2 in der Bundesliga bei Union: Mainz 05 gibt Sieg aus der Hand

Alles sah nach dem zweiten Saisonsieg aus, dann schlug Union spät zurück. Das 2:2 ärgert Mainz, aber die 05er bleiben unter dem neuen Coach Urs Fischer ungeschlagen.

Danilho Doekhi (1. FC Union Berlin/rechts) und Kaishu Sano (Mainz) steigen zum Kopfball hoch. Quelle: Imago

Der FSV Mainz 05 hat den dringend benötigten Befreiungsschlag in der Fußball-Bundesliga verspielt. Bei Union Berlin kam die Mannschaft von Ex-Union-Trainer Urs Fischer trotz 2:0-Führung nicht über ein 2:2 (1:0) hinaus und kassierte im Kampf um den Klassenerhalt einen Dämpfer (ausführlicher Bericht im aktuellen sportstudio / Livestream ab 22.30 Uhr). Mit nur neun Punkten aus 16 Spielen bleibt die Lage für das Schlusslicht prekär.

Mainz unter Fischer noch ungeschlagen

Immerhin: Unter Fischer, der das Amt Anfang Dezember übernommen hatte, ist Mainz weiter ungeschlagen.

Vor dem Anpfiff war Urs Fischer im eisigen Berlin ein überaus warmer Empfang bereitet worden. Die Fans würdigten den Schweizer mit viel Applaus und einem "Fußballgott"-Schlachtruf.

Für den neuen Mainz-Trainer Urs Fischer ist das Gastspiel bei Union Berlin auch ein kleiner nostalgischer Trip in die Vergangenheit. Gut fünf Jahre war der Schweizer an der Alten Försterei tätig. 09.01.2026 | 0:37 min

Mainz hält sich nach Führung zurück

Bei Minusgraden war Fischers Team zunächst defensiv gefordert. Die Berliner begannen druckvoll, hatten anfangs mehr Spielanteile und kamen so auch zur ersten Großchance. Nach einem Abwehrpatzer des Japaners Kaishu Sano kam Livan Burcu im Strafraum zum Abschluss, verzog dabei aber knapp (6.).

Mainz spielte sich später frei und verlagerte das Spiel weg vom eigenen Strafraum. Nadiem Amiri schoss nach starkem Zuspiel von Lee Jae-Sung in der 30. Minute zum 1:0 für den FSV ein. Fischer ballte an der Seitenlinie die Faust. Die Mainzer, die die anfängliche Passivität abgestellt hatten, verwalteten die Führung bis zur Pause.

Tief "Elli" sorgt am Wochenende für leere Stadien im Norden: Die Heimspiele des SV Werder Bremen und des FC St. Pauli sind wegen des drohenden Unwetters abgesagt worden. 09.01.2026 | 0:24 min

Hollerbach verpasst das 3:0 für Mainz

Die defensive Stabilität behielt der FSV nach dem Seitenwechsel bei und lauerte auf Konter. Einen davon schloss der frühere Unioner Hollerbach zum 2:0 für Mainz (69.) ab. Drei Minuten später verpasste Hollerbach die Vorentscheidung, als er nur den Pfosten traf.

Das rächte sich: Wooyeong Jeong (77.) und Danilho Doekhi (86.) retteten den Berlinern einen Punkt.

Zusammenfassungen und Highlights der Fußball-Bundesliga und ausgewählter Spiele der 2. Bundesliga finden Sie immer montags ab 0:00 Uhr bei sportstudio.de

Immer Ärger um den VAR: Für die einen sorgt er für mehr Fairness auf dem Platz, für die anderen nimmt er dem Fußball die Emotionalität: Wie könnte der Streit aufgelöst werden? 08.01.2026 | 14:40 min

Quelle: SID