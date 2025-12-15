  3. Merkliste
Urs Fischer - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Urs Fischer

|
Urs Fischer ist ein Schweizer Fußballtrainer und ehemaliger Fußballspieler. Seit Dezember 2025 trainiert er den 1. FSV Mainz 05. ZDFheute informiert über Urs Fischer: Aktuelle Nachrichten, Videos und Hintergründe in der Übersicht.

Biografie

Urs Fischer wurde 1966 in Triengen im Schweizer Kanton Luzern geboren. Nach seiner aktiven Fußballkarriere begann er 2003 als U21-Trainer des FC Zürich und war ab 2013 beim FC Thun unter Vertrag. Später wechselte er als Trainer zum FC Basel und zu Union Berlin, bevor er im Dezember 2025 den 1. FSV Mainz als Nachfolger von Bo Henriksen übernahm.