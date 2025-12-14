2:2 in München:FC Bayern holt gegen Mainz nur einen Punkt
Bayern Münschen kassiert gegen Schlusslicht Mainz 05 beinahe die erste Saisonniederlage. Harry Kane rettet per Elfmeter ein 2:2. Urs Fischer feiert einen gelungenen Einstand.
Der FC Bayern München hat völlig überraschend zum zweiten Mal in dieser Bundesliga-Saison Punkte liegen gelassen. Der Rekordmeister kam gegen den Tabellenletzten FSV Mainz 05 beim Bundesliga-Comeback von Trainer Urs Fischer nur zu einem 2:2 (1:1) und wendete dabei knapp eine Blamage ab.
Kane verwandelt Elfmeter zum Endstand
Kacper Potulski (45.+2) und Jae-Sung Lee (67.) sorgten für eine zwischenzeitliche 2:1-Führung der Mainzer und beinahe für einen Traumstart unter Fischer. Jungstar Lennart Karl (29.) hatte die Bayern zunächst auf Kurs gebracht. Harry Kane glich aber noch per Foulelfmeter aus (87.), nachdem er selbst von Potulski gehalten worden war.
Die Mainzer beschränkten sich vor 75.000 Zuschauer auf die Defensivarbeit und setzten vorne vor allem auf Standards. Nachdem sie bei einem unfreiwilligen Ping-Pong-Kopfball von Lee schon früh fast gejubelt hätten (20.), durften sie es in der Nachspielzeit der ersten Hälfte tatsächlich.
Mainzer Ausgleich zählt nach langem VAR-Check
Nach einem Freistoß von William Bøving köpfte Potulski freistehend zum Ausgleich ein. Bis der 18-Jährige seinen Premieren-Treffer in der Bundesliga bejubeln konnte, musste er quälend lange Minuten beim Video-Check aushalten.
Kurz nach dem Seitenwechsel legte diesmal Karl perfekt für Gnabry auf, aber dieser vergab aus bester Position (60.). Erneut Gnabry und im Nachschuss Kane hätten endgültig die Münchner Führung wieder herstellen müssen (63.). Stattdessen schlug Mainz gegen die unsortierte Bayern-Defensive noch einmal eiskalt zu. Und ohne Kanes Elfmeterstärke wäre die Liga-Serie ohne Niederlage beendet gewesen.
Zusammenfassungen und Highlights der Fußball-Bundesliga und ausgewählter Spiele der 2. Bundesliga finden Sie immer montags ab 0:00 Uhr bei sportstudio.de.