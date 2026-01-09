  3. Merkliste
Schnee und Eis: Keine Bundesliga auf St. Pauli und in Bremen

Schneefälle verhindern Spielbetrieb:Keine Bundesliga auf St. Pauli und in Bremen

Zuviel Schnee und Eis im Norden: Die für Samstag geplanten Bundesliga-Spiele FC St. Pauli - RB Leipzig und Werder Bremen - TSG Hoffenheim sind abgesagt worden.

Außenansicht Millerntorstadion am Heiligengeistfeld in Hamburg bei dichtem Schneefall am 08.01.2026.

Wegen Sturmtief "Elli" ist das Bundesliga-Spiel zwischen dem FC St. Pauli und RB Leipzig abgesagt worden. Schneemassen auf Tribünen und Dach gelten als Sicherheitsrisiko.

09.01.2026 | 0:23 min

Schneesturm "Elli" wirbelt die Fußball-Bundesliga durcheinander und sorgt für Spielabsagen im Norden. Die für Samstag (15:30 Uhr) angesetzten Partien zwischen dem FC St. Pauli und RB Leipzig sowie zwischen Werder Bremen und der TSG Hoffenheim sind den widrigen Wetterbedingungen zum Opfer gefallen.

"Wir haben alles unternommen, um das Spiel gegen Leipzig durchführen zu können", sagte Pauli-Präsident Oke Göttlich. Dennoch habe sich "die Situation nicht ausreichend und dauerhaft entschärfen" lassen: "Vor diesem Hintergrund folgen wir auch den behördlichen Einschätzungen aus zahlreichen Gesprächen der vergangenen Tage."

Bremen müht sich vergeblich

TSG-Trainer Christian Ilzer hatte seine Mannschaft "trotz Schneesturms absolut bereit für Werder Bremen" gesehen - doch die Witterung lässt keinen Spielbetrieb zu.

Hamburg: Arbeiter schaufeln am Hamburger Hauptnahnhof die schneebedeckten Gleise frei.

Sturmtief "Elli" bringt Schnee und Glatteis nach Deutschland. Vielerorts mussten Schulen schließen. Im Norden und Osten ist der Bahnverkehr teilweise massiv eingeschränkt.

09.01.2026 | 1:38 min

Dabei hatten die Bremer alles versucht, um faire Bedingungen herzustellen. Die Rasenheizung lief, die Räumdienste arbeiteten auf Hochtouren. Trotz anhaltender Schneefälle waren die Verantwortlichen lange optimistisch, dass die Partie im Weserstadion wie geplant stattfinden kann - vergeblich.

Auch hätte für die Fans die Anfahrt quer durchs Land erhebliche Schwierigkeiten mit sich bringen können. Alle Heimteams rieten zu einer frühzeitigen Anreise. Der Bahnverkehr ist massiv gestört, vielerorts fiel die Schule wegen des Wetters aus.

Union Berlin gibt Grünes Licht

Union Berlin sah das Aufeinandertreffen mit dem FSV Mainz 05 (ebenfalls am Samstag um 15.30 Uhr) derweil nicht gefährdet. "Wir gehen die ganze Zeit davon aus, dass das Spiel stattfindet", sagte Vereinssprecher Christian Arbeitam Freitag. Die Unwetterwarnung des Deutschen Wetterdienstes (DWD) für Berlin und Brandenburg war zuvor aufgehoben worden.

In Fanklub-Kreisen wurde laut Bild-Zeitung dazu aufgerufen, beim Schneeschippen zu helfen. "Aufgrund der sehr schwierigen Witterungsverhältnisse können die Mitarbeiter unseres Vereins eure Unterstützung gebrauchen", hieß es in dem Aufruf.

"Vorsorglich könnt ihr auch gern euren Schneeschieber von zuhause mitbringen." Bereits am Donnerstag waren Fans und Mitarbeitende vor der Alten Försterei im Einsatz.

Über dieses Thema berichtete ZDFheute im Beitrag "St. Pauli: Spielabsage wegen Sturmtief "Elli"" am 09.01.2026 um 17:47 Uhr.
