Wetter: Schnee und Frost bis Mittwoch - dann wird es "spannend"

Frost in der Nacht, Schnee und Sturm am Tag: Meteorologen rechnen mit "spannenden" Tagen. In der zweiten Wochenhälfte kann sich etwas zusammenbrauen.

Wetter ab Mittwoch: Frost, Schnee und dann wird es "spannend"

Nach einer eisigen Winternacht sind in weiten Teilen Deutschlands die Straßen mit Schnee bedeckt. Auch am Dienstag bleibt es kalt – im Süden warnt der Deutsche Wetterdienst vor strengem Frost. 06.01.2026 | 0:29 min

Der Winter hat Deutschland weiter fest im Griff. In der Nacht zu Mittwoch sinkt die Temperatur - mit Ausnahme im Nordwesten - erneut in den mäßigen Frostbereich ab.

"Im Süden und in den ostdeutschen Mittelgebirgen muss man sich erneut auf strengen Frost, also Tiefstwerte deutlich unter minus 10 Grad einstellen", sagte DWD-Meteorologe Tobias Reinartz.

Hier warnt der DWD vor Schnee

Donnerstag: Schneefall in vielen Teilen Deutschlands

Tagsüber kann es am Mittwoch dann auch im Nordwesten und Westen schneien. Der Schneefall breitet sich in der Nacht zum Donnerstag in abgeschwächter Form auf weite Teile des Landes aus.

"Richtig spannend wird es aber ab Donnerstag", sagte Reinartz. Über dem Atlantik formiert sich ein Tief, das sich zu einem Sturmtief verstärkt. Während es sich Donnerstagfrüh noch westlich von Irland befindet, soll es Freitagfrüh bereits über den Niederlanden liegen.

Auch in anderen Teilen Europas hat der Winter Einzug gehalten. 06.01.2026 | 1:26 min

Sturm und Glätte wohl ab Donnerstag

Anschließend zieht es nach aktuellem Stand über die nördliche Mitte Deutschlands ostwärts hinweg. "Damit verbunden ist ab der Nacht zum Freitag ein in Böen stürmischer Wind", so der Meteorologe. Das gilt sowohl auf der Südseite des Tiefs - in der Mitte und im Süden Deutschlands - als auch an den Küsten.

Hier warnt der DWD vor Glätte

"Außerdem greifen bereits im Laufe des Donnerstags teils kräftige Niederschläge auf den Südwesten und Westen über", sagt der Meteorologe. "Während im Norden nach aktuellem Stand dabei durchweg Schnee fällt, geht ansonsten der anfängliche Schneefall zunehmend in zum Teil gefrierenden Regen mit Glatteisbildung über."

In vielen Teilen Deutschlands werden die frostigen Temperaturen von Schnee begleitet. Strenger Frost und große Schneemengen behindern Verkehr und erschweren den Alltag. 06.01.2026 | 4:30 min

"Sieht so aus, als ob da etwas im Busch steckt"

Bei erwarteten Höchstwerten am Freitag von 5 bis 9 Grad im Süden und Südwesten ist im Bergland mit Tauwetter zu rechnen. "Natürlich gibt es noch einige Unsicherheiten bei der genauen Entwicklung, es sieht aber definitiv so aus, als ob da etwas im Busch steckt", sagt Reinartz.

Bauwirtschaft leidet unter Kälte

Der Kälteeinbruch mit Dauerfrost hat sich in den letzten Tagen auch auf die deutsche Bauwirtschaft ausgewirkt. Straßenbauarbeiten würden derzeit "größtenteils ruhen", teilte der Hauptverband der Deutschen Bauindustrie (HDB) der Nachrichtenagentur Reuters mit.

Hier warnt der DWD vor Frost

Bereits Lufttemperaturen unter plus fünf Grad Celsius ließen eine Baustelle im Straßenbau zum Erliegen kommen. "Auch das Ausheben von gefrostetem Boden kann mit konventionellen Methoden nicht erfolgen - alles darüber hinaus ist mit erhöhten Kosten verbunden", hieß es.

Die betroffenen Bauunternehmen würden die Wintergeldregelung nutzen - eine finanzielle Unterstützung für Beschäftigte, die Lohnverluste durch witterungsbedingte Arbeitsausfälle ausgleicht.

