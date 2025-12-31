USA: Schneestürme legen Ostküste lahm

Weite Teile der USA versinken momentan im Schnee und werden von schweren Winden geplagt. Im Bundestaat New York wird mit bis zu einem Meter Neuschnee gerechnet.

Im US-amerikanischen Bundestaat New York erwartet die Menschen zum Jahreswechsel viel Schnee. Ein Schneesturm zieht auf, der bereits die Stadt Syracause erreicht hat. 31.12.2025 | 0:20 min

Teile der USA ringen nach einem schweren Wintersturm zum Jahreswechsel weiter mit eisiger Kälte. Für Teile der Bundesstaaten Iowa, Nebraska, Minnesota und Wisconsin sagten Meteorologen schneidende Winde vorher.

Auch am Mittwoch waren noch Tausende Stromkunden von der Versorgung abgeschnitten, nachdem ein Wintersturm dem Mittleren Westen, dem Gebiet der Großen Seen und dem Nordosten des Landes in dieser Woche teils heftigen Schneefall, Eis und Regen beschert hatte.

Eine erste Einschätzung des Wetterjahres 2025 zeigt, dass weniger Sachschäden durch Unwetter angerichtet wurden als in Vorjahren. Sehen Sie hier die Bilanz. 30.12.2025 | 1:50 min

Wintersturm in den USA: 60.000 Menschen ohne Strom

Am Dienstag hatten die Versorger die Zahl der landesweit von Stromausfällen betroffenen Kunden mit 60.000 angegeben, für den Silvestertag lagen zunächst keine neuen Zahlen vor.

Die aktuelle Kaltfront folgt auf ein Sturmsystem, das über dem Mittleren Westen und dem Gebiet der Großen Seen so rasch an Intensität zunahm, dass es aus Sicht der Meteorologen die Kriterien eines Bombenzyklons erfüllte.

Weltweit dominierten Hitzewellen, Waldbrände, Überschwemmungen und Stürme das Wetter. Insgesamt registrierten Wissenschaftler 157 Extremwetter-Ereignisse – verantwortlich meist: der Klimawandel. 30.12.2025 | 1:23 min

Meteorologen sprechen von "Schneemaschinen"-Effekt

Laut dem Wetterdienst sollte sich eisige Luft über weite Teile der östlichen zwei Drittel des Landes ausbreiten. Das könne den "Schneemaschinen"-Effekt in Regionen verstärken, die im Windschatten der Großen Seen liegen.

In New Jersey musste ein Tierheim nach Schneeschäden an einigen Zwingern kurzfristig Pflegestellen für mindestens 30 Hunde finden. Schnee sei offenbar von einem Nachbardach auf eine Überdachung über den rückwärtigen Bereichen einiger der rund 125 Zwinger im Tierheim der Associated Humane Societies in Newark gerutscht, sagte Social-Media-Managerin Olivia Gonzalez.

Reparaturen könnten erst beginnen, wenn die Tiere anderweitig untergebracht seien. Nach einem Aufruf in sozialen Medien seien zwei Hunde in Pflegefamilien untergekommen, zugleich seien aber sechs neue streunende Hunde ins Tierheim gekommen, sagte Gonzalez.

Starker Schneefall hat im Raum New York für Ausfälle gesorgt. Die Behörden warnen vor Glätte und rufen dazu auf, Reisen zu vermeiden. Auch Städte wie Philadelphia und Baltimore sind betroffen. 27.12.2025 | 0:22 min

Bundesstaat New York: Schneemassen und starker Wind

Im Norden und Westen des Bundesstaats New York könnte sich der Schnee nach Einschätzung von Meteorologen in dieser Woche gebietsweise auf fast einen Meter Höhe auftürmen. Starke Winde hatten dort zum Wochenstart Strommasten zum Einsturz gebracht. Videoaufnahmen, die in sozialen Medien kursierten, zeigten Passanten, die sich abmühten, gegen die Böen anzukommen.

