Mit eisigem Wind und frostigen Temperaturen war das Weihnachtsfest 2025 laut DWD das kälteste seit 15 Jahren - mit bis zu 12 Grad minus. In den kommenden Tagen soll es kalt bleiben.

Kälteste Weihnachten seit 2010 - und es bleibt frostig

Im Süden Deutschlands kann es am Sonntag teils zähen Nebel oder Hochnebel geben. Ansonsten gibt es viel Sonne bei Temperaturen von minus 2 bis plus 6 Grad. 27.12.2025 | 0:09 min

Die drei Weihnachtstage vom 24. bis 26. Dezember waren im Mittel in Deutschland so kalt wie seit dem Jahr 2010 nicht mehr. Der Tiefstwert sei in der Nacht zum 26. Dezember mit minus 12,1 Grad im Harz in Harzgerode in Sachsen-Anhalt gemessen worden, so der Deutsche Wetterdienst (DWD).

Frostige Kälte oft nur an einzelnen Festtagen

2010 hätte die Temperatur im Mittel um drei Grad tiefer gelegen als dieses Jahr. An einzelnen Tagen in den Jahren danach sei es auch sehr kalt gewesen. Das habe sich aber nicht über den gesamten Zeitraum von Heiligabend bis zum Zweiten Weihnachtsfeiertag erstreckt.

Weil der Frost vielerorts auch nach Weihnachten weiter anhält, hatte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Morgen vor verbreitet markanter Glätte im Norden und Osten Deutschlands gewarnt. In der Nordhälfte, im Westen sowie im Alpenvorland gebe es zudem gebietsweise Glätte, hieß es weiter.

Weiße Weihnachten vom 24. bis 26. Dezember werden in den meisten Regionen Deutschlands immer seltener. Flächendeckend gab es zuletzt 2010 Schnee an allen drei Festtagen. 23.12.2025 | 0:56 min

Eisiger Frost führt zu Glätteunfällen

In Niedersachen kam es am frühen Samstagmorgen im Kreis Oldenburg zu einem Unfall mit mehreren Fahrzeugen auf der spiegelglatten Autobahn 1. Dabei wurden 13 Menschen verletzt. Die Fahrbahn dort habe einer Eisfläche geglichen, teilte die Feuerwehr mit - weshalb sich die Einsatzkräfte am Unfallort zunächst nur in kleinen Schritten hätten fortbewegen können.

In der Osthälfte Mecklenburg-Vorpommerns gab es in der Nacht wegen glatter Straßen mehr als ein dutzend Unfälle. Das Präsidium in Neubrandenburg zählte bis zum frühen Morgen 15 Einsätze. In zwei Fällen wurden Autofahrer leicht verletzt.

Am zweiten Weihnachtsfeiertag hat Blitzeis auf der A1 bei Remscheid zu mehreren Unfällen geführt. Zwei Autos gerieten in Brand, vier Menschen wurden leicht verletzt. 26.12.2025 | 0:20 min

Viel Sonne und weniger Kälte am Sonntag

Nach dichter Bewölkung im Norden sowie in der Mitte und sonst freundlichem Wetter am Samstag wird es am Sonntag überwiegend viel Sonne in Deutschland geben. Im Süden muss örtlich noch länger mit Hochnebel gerechnet werden. Im äußersten Norden erwarten die Meteorologen am Nachmittag dann aufkommende dichte Bewölkung.

Zudem bleibt es trocken am Sonntag, und die Höchsttemperaturen liegen bei ein bis sieben Grad. Im Dauernebel wird es laut DWD leichten Frost mit maximal minus ein Grad geben; es wird überwiegend schwach windig.

Im Winter erhöhen Frost und Eis das Unfallrisiko für Autofahrer. Während man auf freier Strecke noch sicher unterwegs sein kann, sind Brücken oft schon tückisch und glatt. 17.12.2025 | 0:36 min

Glättegefahr auch zum Wochenanfang

In der Nacht zum Montag sind nach der Wettervorhersage vom Norden bis zur Mitte dichte Wolkenfelder möglich. Vereinzelt gibt es Sprühregen, so dass teils mit Glättegefahr gerechnet werden muss.

Zum Start in die neue Woche setzt sich nach DWD-Angaben im Süden das Wechselspiel aus Nebel in den typischen Regionen zwischen Bodensee und Donau und ansonsten viel Sonnenschein fort. Den Norden erreicht eine Kaltfront, die neben viel Wind an der Nordsee verbreitet dichte Wolken und etwas Regen bringt.

Quelle: dpa