In der Silvesternacht braucht es warme Kleidung. Besonders kalt wird der Jahreswechsel im Südwesten und in den Alpen. Im Norden wird es zu Neujahr stürmisch und ungemütlich.

Im Norden Deutschlands wird es zu Neujahr stürmisch und ungemütlich. Quelle: dpa

Man sollte sich warm anziehen fürs Raketenschießen und die Neujahrsumarmungen im Freien in der Silvesternacht: Es kühlt auf fünf bis null Grad im Norden ab, ganz im Südwesten und an den Alpen sind bis zu minus acht Grad möglich.

Quelle: ZDF

Im restlichen Deutschland werden ein bis minus fünf Grad erwartet, so die Prognosen des Deutschen Wetterdienstes (DWD).

Eine erste Einschätzung des Wetterjahres 2025 zeigt, dass weniger Sachschäden durch Unwetter angerichtet wurden als in Vorjahren. Sehen Sie hier die Bilanz. 30.12.2025 | 1:50 min

DWD erwartet bedeckten Himmel und leichten Regen

Ansonsten sind die Aussichten für die Silvesternacht in der Region vom Schwarzwald bis zu den Alpen am besten: Hier soll es laut DWD trocken bleiben und nur gering bewölkt sein. Im restlichen Deutschland wird der Himmel bedeckt sein und vor allem im Norden, Osten und Südosten wird es leicht regnen, über 400 Höhenmetern auch schneien.

Weltweit dominierten Hitzewellen, Waldbrände, Überschwemmungen und Stürme das Wetter. Insgesamt registrierten Wissenschaftler 157 Extremwetter-Ereignisse – verantwortlich meist: der Klimawandel. 30.12.2025 | 1:23 min

Sturm und Regen am Neujahrstag im Norden erwartet

Vor allem in der Nordhälfte wird es in der Nacht und besonders am Neujahrstag ungemütlich. In der Silvesternacht baue sich ein Sturm auf, hatte DWD-Meteorologe Tobias Reinartz am Dienstag erläutert. Bereits um Mitternacht seien die ersten starken Böen auf den Bergen und an der Küste zu erwarten, "Vorsicht also beim Feuerwerk!", warnte Reinartz.

Quelle: dpa