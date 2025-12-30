  3. Merkliste
DWD: 2025 kein Jahr der Rekorde, dafür Sonnenschein satt

Wetterbilanz des DWD:Kein Jahr der Rekorde, dafür Sonnenschein satt

Trocken und warm, dafür regional viel Regen auf einmal - der Deutsche Wetterdienst hat seine Jahresbilanz 2025 vorgestellt. Ein Rekordjahr war es nicht, dafür eines der sonnigsten.

Eine Berglandschaft in Baden-Württemberg

Der Deutsche Wetterdienst in Offenbach hat seine Jahresbilanz vorgestellt

30.12.2025 | 1:50 min

Das Wetter war im Jahr 2025 sehr warm, sonnig und trocken. Das berichtet der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach nach der vorläufigen Auswertung seiner rund 2.000 Messstationen in Deutschland. Auffällig war eine "historische Frühjahrstrockenheit im Osten", so der DWD.

Maßgeblich für das Niederschlagsdefizit war demnach eine Trockenphase zwischen Februar und Mai. In den folgenden Monaten gab es teilweise hohe Regenmengen, vor allem der Hochsommermonat Juli war laut DWD verbreitet zu nass. Anfang Juli litt Deutschland dagegen noch unter extremer Hitze.

Der September war vor allem im Westen besonders nass. Der Oktober war ungewöhnlich trüb, im Winter zeigte sich die Sonne besonders großzügig.

Grafik Höchsttemperatur 2025
Quelle: ZDF

Eines der sonnigsten Jahre seit Messbeginn

Das Temperaturmittel lag 2025 mit 10,1 Grad um 1,9 Grad über der international gültigen Referenzperiode 1961 bis 1990 und 0,8 Grad über der Vergleichsperiode 1991 bis 2020.

Damit zählte 2025 zu den zehn wärmsten Jahren seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1881.

Deutscher Wetterdienst

Das Jahr war außerdem sehr sonnenreich. Mit über 1.945 Stunden lag die Sonnenscheindauer im Jahr 2025 rund 26 Prozent über dem Klimamittel der Periode 1961 bis 1990 und rund 17 Prozent über der neueren Referenzperiode 1991 bis 2020. 

Dezember ungewöhnlich trocken

Parallel veröffentlichte der DWD am Dienstag auch die vorläufige Bilanz für den Dezember. Dieser war demnach insgesamt mild und ungewöhnlich trocken. Die Lufttemperatur lag im Mittel bei 3,1 Grad und damit um 2,3 Grad über dem Referenzwert.

Der Niederschlag habe sich im bundesweiten Schnitt lediglich auf "die ungewöhnlich magere Menge von 22 Litern pro Quadratmeter" beschränkt. Der Referenzwert sei um 31 Prozent verfehlt worden.

Quelle: dpa, AFP
Über dieses Theme berichtete ZDFheute Xpress am 30.12.2025 ab 09:00 Uhr.
