Nass, kalt und windig: Ungemütliches Wetter an Silvester

Fans von Feuerwerk und Böllern könnte das Wetter den Spaß verderben. An Silvester soll es nass, kalt und windig werden.

Um den Jahreswechsel zeigt sich das Wetter wenig freundlich. Quelle: Imago

In der Silvesternacht wird es in weiten Teilen Deutschlands eher nass-kalt und windig.

Es ist eher ein ungemütlicher Jahreswechsel, wenn man sich draußen aufhält. „ Adrian Leyser Sturm, Deutscher Wetterdienst

Lediglich ganz im Süden und Südwesten bleibt es laut Deutschem Wetterdienst ruhig und trocken - aber auch deutlich kälter. Ansonsten sei der Himmel stark bewölkt bis bedeckt und es gebe relativ verbreitet Niederschlag.

Im Bergland wird es laut DWD winterlich, oberhalb von 400 Metern wird Schnee erwartet. In der Nordhälfte bleibt es frostfrei bei 0 bis 5 Grad. In der Südhälfte wird es bei minus 1 bis minus 9 Grad noch einmal richtig kalt. Generell würde der Wind im Verlauf der Silvesternacht aber deutlich auffrischen, so dass die gefühlten Temperaturen noch einmal kälter seien, sagt der Meteorologe.

Warnung vor Glätte am Dienstag

In der Nacht zum Dienstag warnt der DWD noch einmal verbreitet vor erhöhter Glättegefahr durch überfrierende Nässe oder Sprühregen. Im östlichen Bergland und Südosten kann es Schnee bis in tiefere Lagen geben.

So wird das Wetter am Dienstag Quelle: ZDF

Am Dienstag ist der Himmel im Süden und im sächsischen Bergland anfangs bedeckt und noch etwas Schnee. Sonst ist es teils heiter, teils wolkig und meist trocken. An der Ostsee kann es einzelne Schneeschauer geben. Die Höchstwerte liegen bei 1 bis 5 Grad, an den Alpen und im höheren Bergland bei etwa -1 Grad.

Silvester: Viele Wolken, einstellige Temperaturen

Am Mittwoch, dem Silvestertag, wird es lediglich an den Alpen und im äußersten Südwesten nach Nebelauflösung sonnig, auch an der Ostsee sind einige Auflockerungen möglich. Ansonsten zeigt sich der Himmel stark bewölkt und vor allem in einem Streifen von der Nordsee über die Mitte bis in den Osten fällt zeitweise Regen, im Südosten und im Bergland fällt Schnee.

Die Temperaturen erreichen zwischen 2 und 7 Grad, im Süden und im Bergland um 0 Grad. Dazu weht mäßiger, in Böen starker Westwind. An der Nordsee und auf den Bergen sind Sturmböen möglich.

2026 startet mit Schauern und stürmischem Wind

Das neue Jahr startet dann ziemlich turbulent, anders als das alte endete. Ein kräftiges Tief über Skandinavien treibt Schauerwolken über das Land, dazu weht ein in Böen starker bis stürmischer Westwind, so der DWD. An der Küste und in Kammlagen seien gar schwere Sturmböen möglich. Während es in tiefen Lagen eher nasskalt sei, halte der Winter mit Neuschnee im Bergland Einzug. Etwas gemächlicher mit weniger Wind und kaum Niederschlag sei es dagegen ganz im Süden.

Zum ersten Wochenende des neuen Jahres rangeln Warmluft aus Süden und Kaltluft aus Norden um die Vorherrschaft in Deutschland, erklärt der Experte. Im Zuge dieser Grenzwetterlage steigen die Chancen, dass es dann auch mal in tiefen Lagen mal winterlich wird, prinzipiell an.

