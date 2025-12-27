Hunderte Flüge in den USA gestrichen: Starker Schnee an Ostküste

Über 1.500 Flüge mussten wegen heftiger Schneefälle an der Ostküste der USA gestrichen werden. New Yorker sind wegen des Wetters aufgefordert, zu Hause zu bleiben.

Starker Schneefall hat im Raum New York für Ausfälle gesorgt. Die Behörden warnen vor Glätte und rufen dazu auf, Reisen zu vermeiden. Auch Städte wie Philadelphia und Baltimore sind betroffen. 27.12.2025 | 0:22 min

Wegen eines Wintersturms mit massivem Schneefall in den USA sind in der Ostküstenmetropole New York und der angrenzenden Region Hunderte Flüge gestrichen worden.

Heftiger Sturm an der Ostküste

Das Portal Flightaware, das Flüge im US-Luftraum verfolgt, sprach von landesweit insgesamt 1.659 gestrichenen Flügen am Freitag (Ortszeit) - rund zehnmal so viele wie am Vortag. Das heftige Winterwetter ereilte die Region ausgerechnet am Wochenende nach Weihnachten, an dem in der Regel besonders viele Amerikaner reisen.

Der Nationale Wetterdienst rechnete für New York mit bis zu 13 Zentimetern Neuschnee, für Gebiete nördlich und nordöstlich der Stadt sollten bis zu 28 Zentimeter Neuschnee möglich sein.

Schnee im Osten, starker Regen im Süden Kaliforniens. Der US-Wetterdienst warnte zuletzt vor Überschwemmungen. 26.12.2025 | 1:10 min

Bis zum heutigen Samstag um 13 Uhr (19 Uhr MEZ) galt für die Region offiziell eine Wintersturmwarnung. Vereinzelt war auch mit überfrierender Nässe zu rechnen.

Wintersturm: New Yorker sollen zu Hause bleiben

Die Stadtregierung forderte die Einwohner auf, auf unnötige Reisen zu verzichten und nach Möglichkeit zu Hause zu bleiben. Der Zeitung "New York Times" zufolge stand der Stadt der schneereichste Wintersturm seit drei Jahren bevor.

Von den Flugstreichungen am Freitag waren Flightaware zufolge besonders die drei Flughäfen des Großraums New York betroffen, an denen zusammen 886 Flüge gestrichen wurden. Die Flughäfen forderten alle Passagiere über die Plattform X auf, sich vor der Fahrt zum Airport bei ihrer Fluggesellschaft zu erkundigen, ob Flüge wie geplant durchgeführt werden.

Auch für die Flughäfen in den Städten Philadelphia und Baltimore sowie für die Wirtschaftsmetropole Toronto in Kanada registrierte Flightaware jeweils Dutzende Ausfälle.