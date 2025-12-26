  3. Merkliste
"Powerball"-Lotterie: Milliarden-Jackpot in USA geknackt

"Gewinn, der das Leben verändert":Milliarden-US-Jackpot geknackt - Triumph mit kleinem Haken

|

4, 25, 31, 52, 59, 19: Wer diese Zahlen in der US-Lotterie "Powerball" getippt hat, darf sich über rund 1,8 Milliarden Dollar freuen - oder auch "nur" etwas weniger als die Hälfte.

Powerball Jackpot

Auch der Fiskus profitiert von dem gigantischen Gewinn.

Quelle: AP

In den USA hat ein Lottospieler ein ganz besonderes Weihnachtsgeschenk bekommen: Eine Person aus dem US-Bundesstaat Arkansas hat an Heiligabend einen rund 1,8 Milliarden Dollar (etwa 1,5 Milliarden Euro) schweren Lotto-Jackpot geknackt - nach Angaben der Betreiber der Lotterie "Powerball" der zweithöchste in der US-Geschichte.

Gewonnen hat demnach der Spielschein mit den richtigen fünf Zahlen 4, 25, 31, 52, 59 und der Zusatzzahl 19. "Das ist wirklich ein außergewöhnlicher Gewinn, der das Leben verändert", wurde "Powerball"-Chef Matt Strawn auf der Webseite der Lotterie zitiert. Ein weiterer Sieger ist der Fiskus, weil das Geld in jedem Fall versteuert wird.

Mehrere kostümierte Personen warten am 22. Dezember 2025 auf den Beginn der außergewöhnlichen Weihnachtslotterieziehung 2025.

Kurz vor Weihnachten findet in Spanien immer die große Weihnachtslotterie "El Gordo2 statt. Insgesamt wurde eine Rekordsumme von 2,77 Milliarden Euro ausgeschüttet.

22.12.2025 | 1:32 min

Gewinner müssen sich für Auszahlungs-Modus entscheiden

Der größte Jackpot in der US-Geschichte war im November 2022 in Kalifornien geknackt worden: Damals gab es 2,04 Milliarden Dollar zu gewinnen. An einem 24. Dezember hatte zuletzt 2011 ein Spieler den "Powerball"-Jackpot geknackt. Einen Volltreffer am 1. Weihnachtsfeiertag gab es zuletzt 2013.

"Powerball"-Gewinner können wählen, ob sie die volle Summe über 30 Jahre in Raten ausbezahlt bekommen oder eine Einmalzahlung abzüglich eines kräftigen Abschlags erhalten - in diesem Fall 834,9 Millionen Dollar.

Eine Hand wirft eine Münze in einen Spielautomaten.

Spielsucht - die unterschätzte Gefahr. Die Folgen für die Betroffenen sind meist fatal und enden oft im finanziellen Ruin. Doch die Branche boomt immer weiter.

21.01.2024 | 30:08 min

Chance auf Hauptgewinn sehr gering

Die Teilnahme an der Lotterie "Powerball" ist in 45 Bundesstaaten sowie in der Hauptstadt Washington, auf den Jungferninseln und in Puerto Rico möglich. Gespielt wird montags, mittwochs und samstags, ein Spielschein kostet zwei Dollar. Die Chancen für den Hauptpreis liegen nach Angaben der Lotterie bei 1 zu 292,2 Millionen.

Der Mathematikprofessor Tim Chartier vom Davidson College in North Carolina sagte, die Chance, ein Gewinnerlos zu kaufen, sei etwa so hoch, wie beim Griff in einen 31 Kilometer hohen Stapel Geldscheine eine bestimmte Dollarnote zu ziehen. Lottovertreter verweisen darauf, dass die Chance auf kleinere Gewinne bei Powerball wesentlich größer sei.

Quelle: dpa, AP
Über dieses Thema berichtete "heute Xpress" am 25.12.2025 ab 23 Uhr.
