"Powerball"-Lotterie: Milliarden-Jackpot in USA geknackt

"Gewinn, der das Leben verändert":Milliarden-US-Jackpot geknackt - Triumph mit kleinem Haken
4, 25, 31, 52, 59, 19: Wer diese Zahlen in der US-Lotterie "Powerball" getippt hat, darf sich über rund 1,8 Milliarden Dollar freuen - oder auch "nur" etwas weniger als die Hälfte.
In den USA hat ein Lottospieler ein ganz besonderes Weihnachtsgeschenk bekommen: Eine Person aus dem US-Bundesstaat Arkansas hat an Heiligabend einen rund 1,8 Milliarden Dollar (etwa 1,5 Milliarden Euro) schweren Lotto-Jackpot geknackt - nach Angaben der Betreiber der Lotterie "Powerball" der zweithöchste in der US-Geschichte.
Gewonnen hat demnach der Spielschein mit den richtigen fünf Zahlen 4, 25, 31, 52, 59 und der Zusatzzahl 19. "Das ist wirklich ein außergewöhnlicher Gewinn, der das Leben verändert", wurde "Powerball"-Chef Matt Strawn auf der Webseite der Lotterie zitiert. Ein weiterer Sieger ist der Fiskus, weil das Geld in jedem Fall versteuert wird.
Gewinner müssen sich für Auszahlungs-Modus entscheiden
Der größte Jackpot in der US-Geschichte war im November 2022 in Kalifornien geknackt worden: Damals gab es 2,04 Milliarden Dollar zu gewinnen. An einem 24. Dezember hatte zuletzt 2011 ein Spieler den "Powerball"-Jackpot geknackt. Einen Volltreffer am 1. Weihnachtsfeiertag gab es zuletzt 2013.
"Powerball"-Gewinner können wählen, ob sie die volle Summe über 30 Jahre in Raten ausbezahlt bekommen oder eine Einmalzahlung abzüglich eines kräftigen Abschlags erhalten - in diesem Fall 834,9 Millionen Dollar.
Chance auf Hauptgewinn sehr gering
Die Teilnahme an der Lotterie "Powerball" ist in 45 Bundesstaaten sowie in der Hauptstadt Washington, auf den Jungferninseln und in Puerto Rico möglich. Gespielt wird montags, mittwochs und samstags, ein Spielschein kostet zwei Dollar. Die Chancen für den Hauptpreis liegen nach Angaben der Lotterie bei 1 zu 292,2 Millionen.
Der Mathematikprofessor Tim Chartier vom Davidson College in North Carolina sagte, die Chance, ein Gewinnerlos zu kaufen, sei etwa so hoch, wie beim Griff in einen 31 Kilometer hohen Stapel Geldscheine eine bestimmte Dollarnote zu ziehen. Lottovertreter verweisen darauf, dass die Chance auf kleinere Gewinne bei Powerball wesentlich größer sei.
Aktuelle Nachrichten aus den USA
Tödliche Attacke an Weihnachten:Trump: USA haben IS-Kämpfer in Nigeria angegriffen
"Gewinn, der das Leben verändert":Milliarden-US-Jackpot geknackt - Triumph mit kleinem Haken
Kiew will Trumps Plan teils zustimmen:Selenskyj präsentiert US-Friedensplan - Kreml: "Fortschritte"mit Video0:18
Nachrichten | heute 19:00 Uhr:Neue Epstein-Dokumente aufgetauchtVideo1:25
heute journal - der Podcast:Was uns 2025 bewegt hatVideo13:14
Zu schnell in Ohio unterwegs:Video zeigt Santa Claus bei VerkehrskontrolleVideo1:02
Notstand ausgerufen:Schweres Unwetter trifft KalifornienVideo0:24
Wunschkandidat von Trump:Honduras: Asfura gewinnt Präsidentenwahlmit Video0:21
Von Trump unterstützter Kandidat:Honduras: Asfura gewinnt Präsidentschaftswahlvon Merit Fiona TschurerVideo0:21
US-Justizministerium:Über eine Million mutmaßliche neue Epstein-Akten aufgetauchtmit Video1:25
- Interview
Sanktionen gegen deutsche Organisation:HateAid-Chefin: US-Regierung will Kritiker "mundtot" machenmit Video1:52
Nachrichten | heute 19:00 Uhr:Einreiseverbot wegen Anti-Hass-Einsatzvon Ines TramsVideo1:52
Nachrichten | heute 19:00 Uhr:"Russland muss sich erstmal positionieren"Video1:23
Keine Nationalgarde in US-Metropole:Supreme Court bremst Trumps Pläne für Chicagomit Video0:46
Keine Nationalgarde in Chicago:Supreme Court bremst Donald Trump ausVideo0:46
Deutsche Organisation:USA verhängen Einreiseverbot für Leiterinnen von HateAid
Ukraine-Friedensplan:Fortschritte zwischen Ukraine und USAVideo0:18
Initiator überwältigt:Glücksmomente von Schülern gehen um die WeltVideo1:14
Feiertage im US-Kulturkampf:"Merry Christmas" oder "Happy Holidays"?Hannah Lanz und Katharina Schuster, Washington D.C.mit Video1:30
Nachrichten | ZDFheute Xpress:"Merry Christmas" oder "Happy Holidays"?von Katharina SchusterVideo1:30
Dringlichkeitssitzung:Streit im UN-Sicherheitsrat wegen USA-Venezuela-Konfliktmit Video2:16
Nachrichten | heute journal:Trump verschärft Druck auf Venezuelavon Claudia BatesVideo2:16
Nachrichten | heute 19:00 Uhr:USA verschärfen den Druck auf Venezuelavon Claudia BatesVideo1:45
Nachrichten | heute 19:00 Uhr:Nussknacker auf der großen Leinwandvon S. Moritz-Möller / E. SchmidtVideo1:29