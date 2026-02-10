Bad Bunny beim Super Bowl: Zehn Botschaften

Donald Trump tobte, Millionen jubelten: Beim Super Bowl in den USA hat der Künstler Bad Bunny vor allem seine puertoricanische Heimat gefeiert. Und viele Botschaften gesendet.

Latin-Superstar Bad Bunny gab mit seinem spanischsprachigen Auftritt bei der Super-Bowl-Halbzeitshow auch ein politisches Statement. US-Präsident Trump gefiel das gar nicht. 09.02.2026 | 0:24 min

Mit seinem Auftritt bei der Halbzeitshow des Super Bowls der amerikanischen Footballliga NFL hat Bad Bunny Geschichte geschrieben. Denn der Reggaeton-Superstar sang nicht nur auf Spanisch - er brachte eine bunte Show voller Anspielungen, Symbole und Botschaften zu seiner Heimat Puerto Rico auf die Bühne.

Mit dem fast 14-minütigen Spektakel machte er eine Liebeserklärung an den karibischen Inselstaat. Viele sprechen deshalb nur noch vom "Benito Bowl" - angelehnt an Bad Bunnys bürgerlichen Namen Benito Antonio Martínez Ocasio.

Welche Botschaften versteckte Bad Bunny in seiner Show? Ein Überblick:

1. Zuckerrohrfelder

Die Zuckerrohrpflanzen waren auf Menschen befestigt, die sie rein- und raustrugen. Quelle: AP

Kulisse für die spektakuläre Show waren Zuckerrohrfelder - eine Anspielung auf die Wirtschafts- und Kolonialgeschichte Puerto Ricos. Zur Zeit der Übernahme durch die USA Ende des 19. Jahrhunderts war sie die wichtigste Exportpflanze des Landes.

Obwohl die Insel sich in den 1950er-Jahren von einer Agrargesellschaft zu einer stärker industrialisierten Wirtschaft entwickelte, sind die "jíbaros in pavas" (Farmer in traditionellen Strohhüten) noch immer aktiv - und ikonisch. Auch Bad Bunny nutzt die "pavas" bei seinen Auftritten immer wieder als Symbol für seine Wurzeln und die Arbeiterklasse Puerto Ricos.

2. Weiße Kleidung

Quelle: AP

Bad Bunny trug bei seinem Auftritt ein komplett weißes Outfit - so wie die "jíbaros", die sich damit gegen die Hitze schützen. Es gibt aber auch ein Sprichwort in Lateinamerika: "Está vestido de punta en blanco" - was wörtlich "ganz in Weiß gekleidet", im übertragenen Sinn aber "gut gekleidet" bedeutet.

Die Zahl 64 auf seinem Trikot war wohl eine Anspielung auf seinen verstorbenen Onkel, der 1964 geboren worden war und ihm viel über American Football beigebracht hatte. Auch der Familienname Ocasio war zu lesen.

Der Auftritt von Bad Bunny beim Super Bowl schlug auch in seiner Heimat Puerto Rico große Wellen. Menschen versammelten sich zu Watch Partys und feierten den Latin-Superstar. 09.02.2026 | 0:50 min

3. Puertoricanisches Straßenleben

Bei seinem rasanten Gang durch die Zuckerrohrfelder besuchte Bad Bunny mehrere Stände, wie es sie im puertoricanischen Straßenleben gibt. Dazu gehörte einer mit "coco frío", kaltem, erfrischendem Kokoswasser direkt aus der Frucht. Außerdem: Domino-Spiele, ein improvisierter Nagelsalon, ein Gold- und Silberschmuckstand und ein Taco-Stand. Alles Symbole von Heimat und Gemeinschaft.

4. Piraguas und Panamerikanismus

Quelle: AP

Bad Bunny machte auch einen kurzen Stopp bei den "piraguas" - Eis in Papiertüten. Jede Sirupflasche zeigte eine andere lateinamerikanische Flagge - ein wiederkehrendes Thema seiner Show. Auch die Boxer Xander Zayas und Emiliano Vargas trugen die Flaggen Puerto Ricos und Mexikos auf ihren Shorts. Puerto Rico und Mexiko pflegen seit Jahrzehnten eine Rivalität im Boxen, beide stellten zahlreiche Weltmeister.

Auch dass während der Show die Flagge Puerto Ricos in einem helleren Blau gehalten war, ist kein Fehler. Es ist die ursprüngliche Flagge, eng verbunden mit der Unabhängigkeitsbewegung. Als die USA die Insel übernahmen, wurde das Blau dunkler, um der US-Flagge zu entsprechen.

5. Stromausfall und Strommasten

Quelle: AP

Während Bad Bunny seinen Song "El Apagón" aus dem Jahr 2022 performte, kletterten "jíbaros" auf Strommasten, Funken sprühten. "El Apagón" heißt übersetzt "der Stromausfall" und bezieht sich auf die häufigen Blackouts, die das Stromnetz von Puerto Rico plagen. Die Untätigkeit der Regierung nach Hurrikan "Maria" hat der Superstar immer wieder öffentlich kritisiert.

6. "La Casita"

Quelle: AP

Bad Bunny machte "La Casita" zum zentralen Bestandteil der Show. Das rosa Haus verwendete er erstmals in dem Kurzfilm zu "Debí Tirar Más Fotos". Die rosa Zementkonstruktion steht für traditionelle Häuser, wie sie überall auf dem Land in Puerto Rico zu finden sind.

Auch während seiner Auftrittsserie "No Me Quiero Ir de Aquí" in Puerto Rico hatte er eine "Casita" auf der Bühne und lud prominente Gäste dorthin ein. Beim Super Bowl tanzten mit ihm nun Stars wie Cardi B (Dominikanische Republik), Karol G (Kolumbien), Pedro Pascal (Chile), Jessica Alba (Mexiko) und Young Miko (Puerto Rico).

7. Lady Gagas "Flor de Maga"

Quelle: AP

Bei ihrem Überraschungsauftritt trug Lady Gaga ein hellblaues Kleid und eine große rötlich-pinke Blume: die "Flor de Maga". Sie ist die Nationalblume Puerto Ricos.

8. Puertoricanisches Nachtleben in den USA

Im Partyteil der Show servierte Toñita die Shots, die Besitzerin des Caribbean Social Club in Brooklyn - einem der letzten puerto-ricanischen Social Clubs in New York. Sie wurde in Bad Bunnys Song "NuevaYol" erwähnt. Auf der Hausfassade war das Wort "Conejo" zu sehen - passend zu "El Conejo Malo" - Bad Bunny.

9. Plastikstühle auf der Bühne

Quelle: AP

Bei einem weiteren Überraschungsauftritt sang Ricky Martin Bad Bunnys "Lo Que Le Pasó a Hawaii" auf einem weißen Plastikstuhl vor einem Kochbananenbaum. Die Stühle sind typisch für Feste - und das Bühnenbild erinnerte stark an das Cover von Bad Bunnys Album "Debí Tirar Más Fotos".

Bei der diesjährigen Grammy-Verleihung wurde es als "Bestes Album des Jahres" ausgezeichnet. Bad Bunny errang damit einen historischen Sieg: Es war das erste Mal in der Geschichte der Grammys, dass ein rein spanischsprachiges Album in dieser Kategorie ausgezeichnet wurde.

10. Starke Botschaften

Bad Bunny sang ausschließlich auf Spanisch - für einen Satz wechselte er aber ins Englische: "God bless America". Vorher zählte er alle Länder Nord- und Südamerikas auf. Ihre Flaggen wurden hinter ihm projiziert. Auf einer gigantischen Werbetafel schloss er mit den Worten: "Das Einzige, was stärker ist als Hass, ist Liebe."



Mit Material von AP