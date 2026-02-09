Super Bowl für Seahawks: Wie deutsche Fans das Spektakel erlebten

Die Seattle Seahawks haben den Super Bowl gewonnen. Längst ist das Finale der NFL-Saison mehr als nur ein US-Event: Auch in Deutschland verfolgen Millionen Fans American Football.

Es ist 00:40 Uhr deutscher Zeit, als Patriots-Kicker Andy Borregales den Ball in den kalifornischen Himmel drischt: Der Super Bowl 2026 läuft. Wer das Sport-Highlight aus Deutschland verfolgen will, braucht an diesem Abend eine Menge Durchhaltevermögen. Denn das Finale der NFL-Saison 2025/26 endet erst in den frühen Morgenstunden.

Münchner NFL-Fans treffen sich zum Super-Bowl-Finale

Knapp 700 Football-Fans finden sich am Abend im Münchner Werksviertel für ein Public Viewing des weltweit größten Einzelsportereignisses ein. Es gibt Barbecue, Bier und Livemusik - und für die, die in den frühen Morgenstunden mit der Müdigkeit kämpfen, sogar Kaffee.

"Die erste Super-Bowl-Party hier war vor ungefähr 20 Jahren", erinnert sich Christoph Kammerlander, der die Veranstaltung mitorganisiert hat. "Damals gab es noch keinen Hype, es waren nicht einmal 20 Leute da."

Der Vergleich zu heute ist da natürlich krass, auch in Sachen Organisationsaufwand. Aber wir machen es sehr gern. „ Christoph Kammerlander, Mitveranstalter Super-Bowl-Party in München

Binnen rund zehn Jahren hat sich American Football in Deutschland von einer Randsportart zum Massenphänomen entwickelt. Laut Angaben der NFL gibt es 19 Millionen Football-Fans in Deutschland. Eine wachsende Medienpräsenz, eine groß angelegte Europa-Strategie und Erfolge von deutschen Spielern sorgten dafür, dass Deutschland für die NFL zum wichtigsten Markt außerhalb Nordamerikas wurde.

Auch 2026 wieder Deutschland-Spiel der NFL

Deutlich macht das nicht zuletzt auch, dass seit 2022 jährlich ein reguläres Saisonspiel auf deutschem Boden stattfindet. Im vergangenen Jahr waren die Karten für das Berliner Olympiastadion in kürzester Zeit ausverkauft. Ende 2026 gastiert die NFL, wie schon 2022 und 2024, wieder in München.

"Das ist eine Bereicherung für alle Football-Fans, die internationale Teams erleben möchten", sagt Football-Fan Benedict Röcken. Und auch Fan Lucas Kischel, der einen bunten Hoodie mit den Logos aller Teams trägt, freut sich über die München-Partie:

Das ist ein Zeichen, dass der Sport voll angekommen ist und vermutlich nicht wieder gehen wird. „ Lucas Kischel, NFL-Fan

Football-Familie statt verbitterter Rivalität

Was an diesem Abend auffällt: die Vielfalt der Trikots. Zwar ist das Interesse an den Finalmannschaften, den Seattle Seahawks und New England Patriots, besonders groß. Doch das hält viele nicht davon ab, sich an diesem Abend auch mit Fanartikeln anderer Teams einzukleiden. Schals, Trikots und Hüte in allen Teamfarben sind willkommen.

"Alle können zusammen feiern. Das gefällt mir besonders," lobt Katja Hey. Sie verfolgt die Sportart seit fast zwei Jahrzehnten, erzählt sie, erlebte also das große Wachstum der NFL in Deutschland mit. "Im Fußball wäre so eine Gemeinschaft nicht möglich."

Halbzeitshow weniger politisch als erwartet

Doch der Super Bowl ist immer auch politisch. Dass der puerto-ricanische Superstar Bad Bunny in der Halbzeitshow die Politik von US-Präsident Donald Trump kritisiert, bleibt auch bei den deutschen Fans nicht unbemerkt. "Ich finde es nicht okay, was ICE in Amerika macht", sagt ein Fan, der sich allerdings mehr von Bad Bunny erwartet hätte. "Es ist gut, dass einer, der Einfluss in Nordamerika hat, diese Chance nutzt."

Vielleicht habe ich nicht alle Statements mitbekommen. Aber ich glaube, da hätte man noch mehr machen können. „ NFL-Fan über Halbzeitshow

Eine andere Zuschauerin wiederum findet gut, dass der Künstler weniger politisch als zuvor erwartet auftrat. "Es ist ein Sportevent. Da muss es nicht immer politisch werden. Dass er die Themen Hass und Liebe eingebracht hat, reichte mir."

Und so bot der Abend nicht nur politisch Spannung, sondern eben auch sportliche. Am Ende freuten sich die Seattle Seahawks gegen kurz vor halb fünf deutscher Zeit über den Erfolg im Super Bowl. Und tausende, am Ende einigermaßen übermüdete Fans in Deutschland mit ihnen.