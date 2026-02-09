Super Bowl: Seattle Seahawks bezwingen die New England Patriots

Der 60. Super Bowl hat einen Sieger: Mit 29:13 gewinnen die Seattle Seahawks gegen die New England Patriots. In der Halbzeitshow sendet Bad Bunny mit Lady Gaga politische Signale.

Die New England Patriots gegen die Seattle Seahawks: Das NFL-Finale wurde in diesem Jahr zum 60. Mal ausgetragen. Quelle: dpa

Die Seattle Seahawks gewinnen den Super Bowl mit 29:13 gegen die New England Patriots. Für die Seahawks ist es der zweite Super Bowl-Titel. Am 2. Februar 2014 gewannen sie mit 43:8 gegen die Denver Broncos.

Für die Patriots war es die erste Super-Bowl-Teilnahme seit dem Abschied von Superstar Tom Brady. Quarterback des Teams ist jetzt der junge Drake Maye. Ausgetragen wurde das Football-Spiel im Levi's Stadium im US-Bundesstaat Kalifornien, etwa eine Autostunde südlich von San Francisco.

In den USA steigt heute Nacht das Super-Bowl-Finale. Über 100 Millionen Zuschauer, Rekord-Wasserverbrauch in der Halbzeit und millionenschwere Werbespots machen das Endspiel zum Mega-Event. 08.02.2026 | 1:06 min

Auftakt mit Green Day, Charlie Puth und Coco Jones

Vor dem Kickoff zum Football-Finale trat am Sonntagabend als Hauptact der Eröffnungszeremonie die US-Punkrock-Band Green Day auf. Die Gruppe performte ihren als politische Protesthymne bekannten Anti-Kriegs-Song "Holiday" sowie die Hits "Boulevard of Broken Dreams" und "American Idiot".

Die zum Auftakt der Super-Bowl-Zeremonie übliche US-Nationalhymne sang dieses Mal US-Popstar und Songwriter Charlie Puth ("See You Again").

Zu den weiteren Klassikern des Musikprogramms gehörten "Lift Every Voice and Sing", interpretiert von der US-R&B-Sängerin und Schauspielerin Coco Jones, sowie "America the Beautiful", gesungen von der mehrfach preisgekrönten Singer-Songwriterin Brandi Carlile.

Angriff und Verteidigung Ein Spiel besteht aus ganz vielen einzelnen Spielzügen. Dabei stehen sich immer die Verteidiger der einen Mannschaft und die Angreifer der anderen gegenüber - und natürlich wechseln sie sich ab.



Die Angreifer versuchen den Ball in die Endzone des Gegners zu bringen. Die Verteidiger wollen das verhindern. Vier Versuche für zehn Yards Das Footballfeld ist in Yards aufgeteilt. Die Yards erkennst du an Linien und kleinen Markierungen auf dem Feld. Im Spiel versuchen die Teams, so weit wie möglich mit dem Ball vorzurücken. Dafür können sie entweder passen oder mit dem Ball rennen.



Die Teams haben immer vier Versuche, um zehn Yards voranzukommen. Schaffen sie das nicht, bekommt die andere Mannschaft den Ball. Touchdown Mit einem Touchdown kann eine Mannschaft Punkte holen. Dabei wird der Ball bis in die gegnerische Endzone gebracht. Das bringt sechs Punkte. Field Goal Auch mit einem Field Goal können Punkte erzielt werden. Wenn der Ball zwischen den beiden großen Stangen hinter der Endzone gekickt wird, gibt es drei Punkte.

Halbzeitshow: Bad Bunny mit politischem Auftritt

In der Halbzeitshow sendete der Reggaeton-Musiker Bad Bunny politische Signale. Der Auftritt des Superstars hatte im Vorfeld für eine Kontroverse in den USA gesorgt - auch aufgrund seiner Kritik an der Abschiebepolitik von US-Präsident Donald Trump und an den Einsätzen der Einwanderungsbehörde ICE.

Am Sonntag (Ortszeit) betrat er die Bühne in einem ganz in Weiß gehaltenen Football-Trikot mit seinem echten Nachnamen Ocasio. Er begann den Auftritt in einem Zuckerrohrfeld, wo er an Essensständen und Feldarbeitern vorbeiging.

Die Seattle Seahawks sind den New England Patriots in den Super Bowl gefolgt. Angeführt von Quarterback Sam Darnold besiegte das Team die Los Angeles Rams im heimischen Lumen Field mit 31:27. 26.01.2026 | 0:32 min

Bad Bunny, mit bürgerlichem Namen Benito Antonio Martínez Ocasio, hatte angekündigt, ausschließlich auf Spanisch zu singen. Am Ende des Sets änderte sich das, als er sagte: "God Bless America", "Gott segne Amerika" und dann Länder aus der Karibik sowie Zentral- und Südamerika aufzählte. "Und mein Mutterland, Puerto Rico."

Das einzige Lied auf Englisch kam von Lady Gaga. Als Gastauftritt holte Bad Bunny die Popsängerin auf die Bühne, die sich als Musikbegleitung bei einer Hochzeit inszenierte. Das scheinbar heiratende Paar trat schließlich zur Seite, und die Sängerin tanzte gemeinsam mit Bad Bunny zu "Baile Inolvidable". Lady Gaga hatte ihre eigene Super-Bowl-Halbzeitshow im Jahr 2017.

Kein Super Bowl ohne teure Werbung: Zahlreiche Promis werden bei den Werbeclips um das Sportereignis herum zu sehen sein. Unter anderem sind dieses Jahr Kendall Jenner und George Clooney dabei. 06.02.2026 | 0:44 min

Trump nennt Show "absolut schrecklich"

Bad Bunny hatte seine jüngste Rede bei den Grammys auch für Kritik am radikalen Kurs von Präsident Donald Trump genutzt. Wie politisch aufgeladen sein Auftritt in der Super-Bowl-Pause war, zeigte sich auch darin, dass Trump die Show auf seiner Plattform Truth Social umgehend als "absolut schrecklich" und eine der schlimmsten aller Zeiten bezeichnete.

Man verstehe kein Wort, die Tanzeinlagen seien "ekelhaft" und überhaupt werde die Show der "Großartigkeit Amerikas" nicht gerecht, schrieb der Republikaner.

Elf Jahre nach der verpassten NFL-Titelverteidigung sinnt Favorit Seattle auf Revanche gegen die New England Patriots. Auch der wichtigste Seahawk hätte noch eine Rechnung offen. 08.02.2026 | 1:14 min

Inszenierung als nationales Ereignis

Das mehrteilige Bühnenprogramm vor dem Anpfiff gilt als eigenständiger Programmhöhepunkt und ist für viele Fans ebenso Teil des Super-Bowl-Rituals wie das Spiel selbst. Die Eröffnungssequenz vereint in jedem Jahr Musik und Zeremonien, die das Finale als nationales Kultur- und Sportereignis inszenieren.

Während des Spektakels wurde mehrfach die 332nd Air Expeditionary Wing eingeblendet, ein im Nahen Osten eingesetzter Luftwaffenverband der USA. Anschließend flogen Kampfjets in Formation über das Stadion.

Stars wie Roger Federer, Travis Scott, Jon Bon Jovi, Jay-Z und seine Tochter Blue Ivy waren für das Finale der National Football League ins Stadion gekommen. US-Präsident Donald Trump war nach seiner Teilnahme im vergangenen Jahr dieses Mal nicht dabei.

Quelle: AP, SID, dpa